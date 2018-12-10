Ёлка, салют и дискотека. Как чиновники в регионах тратят миллионы на Новый год

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Ёлка, салют и дискотека. Как чиновники в регионах тратят миллионы на Новый год

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

На сайте госзакупок появляется всё больше праздничных объявлений. Власти регионов и городов готовятся к Новому году. Как и за сколько они собираются веселить местный народ, смотрите сами.

Фейерверк в регионах. Цена растёт.

Самый дешёвый новогодний фейерверк в Улан-Уде — 200 тысяч. В якутском Мирном — 1 млн 40 тысяч. В Южно-Сахалинске уже 1,8 млн.

Фото: © РИА Новости/ Виталий Аньков

А вот сколько стоит столичный фейерверк.

Согласно конкурсу, праздничные фейерверки в административных округах Москвы обойдутся в 31 миллион рублей.

Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов

Новогодняя ёлка для чиновников за 106 тысяч рублей.

Ель в высоту 3 метра закупается для освещения мэрии Перми. Похожая по параметрам ель в интернет-магазине стоит от 12 до 30 тысяч.

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Городская новогодняя ёлка — самые скромные заказы.

Пример сдержанности — г. Ковдор Мурманской области: там ёлку на площади оценили в 423 тысячи. Это с установкой и демонтажом.

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Городская новогодняя ёлка — нет предела совершенству и цене.

Среднюю цену предлагают в Хабаровске. Там ель ищут за 990 тыс. В Обнинске ель оценивают в 2,7 млн. А в Салехарде — в 4 млн 64 тыс.

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Дорого-богато. Самое роскошное новогоднее дерево.

В Туле решили отметить праздник шикарно: там покупают ель за 8 млн 358 тысяч. По описанию она мало отличается от тех, что дешевле.

Фото: © РИА Новости/ Евгений Одиноков

И звёзды 80-х годов за три миллиона бюджетных рублей в Ярославле.

В Ярославле в новогоднюю ночь на главной площади выступят Татьяна Овсиенко, Кай Метов, группа "Божья коровка" и Вадим Козаченко.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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