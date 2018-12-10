Ёлка, салют и дискотека. Как чиновники в регионах тратят миллионы на Новый год

Фейерверк в регионах. Цена растёт.
Самый дешёвый новогодний фейерверк в Улан-Уде — 200 тысяч. В якутском Мирном — 1 млн 40 тысяч. В Южно-Сахалинске уже 1,8 млн.
Фото: © РИА Новости/ Виталий Аньков
А вот сколько стоит столичный фейерверк.
Согласно конкурсу, праздничные фейерверки в административных округах Москвы обойдутся в 31 миллион рублей.
Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов
Новогодняя ёлка для чиновников за 106 тысяч рублей.
Ель в высоту 3 метра закупается для освещения мэрии Перми. Похожая по параметрам ель в интернет-магазине стоит от 12 до 30 тысяч.
Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько
Городская новогодняя ёлка — самые скромные заказы.
Пример сдержанности — г. Ковдор Мурманской области: там ёлку на площади оценили в 423 тысячи. Это с установкой и демонтажом.
Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Городская новогодняя ёлка — нет предела совершенству и цене.
Среднюю цену предлагают в Хабаровске. Там ель ищут за 990 тыс. В Обнинске ель оценивают в 2,7 млн. А в Салехарде — в 4 млн 64 тыс.
Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Дорого-богато. Самое роскошное новогоднее дерево.
В Туле решили отметить праздник шикарно: там покупают ель за 8 млн 358 тысяч. По описанию она мало отличается от тех, что дешевле.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Одиноков
И звёзды 80-х годов за три миллиона бюджетных рублей в Ярославле.
В Ярославле в новогоднюю ночь на главной площади выступят Татьяна Овсиенко, Кай Метов, группа "Божья коровка" и Вадим Козаченко.
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
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