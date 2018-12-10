Ёлка, салют и дискотека. Как чиновники в регионах тратят миллионы на Новый год

На сайте госзакупок появляется всё больше праздничных объявлений. Власти регионов и городов готовятся к Новому году. Как и за сколько они собираются веселить местный народ, смотрите сами.

Фейерверк в регионах. Цена растёт. Самый дешёвый новогодний фейерверк в Улан-Уде — 200 тысяч. В якутском Мирном — 1 млн 40 тысяч. В Южно-Сахалинске уже 1,8 млн. Фото: © РИА Новости/ Виталий Аньков А вот сколько стоит столичный фейерверк. Согласно конкурсу, праздничные фейерверки в административных округах Москвы обойдутся в 31 миллион рублей. Фото: © РИА Новости/ Максим Блинов Новогодняя ёлка для чиновников за 106 тысяч рублей. Ель в высоту 3 метра закупается для освещения мэрии Перми. Похожая по параметрам ель в интернет-магазине стоит от 12 до 30 тысяч. Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько Городская новогодняя ёлка — самые скромные заказы. Пример сдержанности — г. Ковдор Мурманской области: там ёлку на площади оценили в 423 тысячи. Это с установкой и демонтажом. Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Городская новогодняя ёлка — нет предела совершенству и цене. Среднюю цену предлагают в Хабаровске. Там ель ищут за 990 тыс. В Обнинске ель оценивают в 2,7 млн. А в Салехарде — в 4 млн 64 тыс. Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков Дорого-богато. Самое роскошное новогоднее дерево. В Туле решили отметить праздник шикарно: там покупают ель за 8 млн 358 тысяч. По описанию она мало отличается от тех, что дешевле. Фото: © РИА Новости/ Евгений Одиноков И звёзды 80-х годов за три миллиона бюджетных рублей в Ярославле. В Ярославле в новогоднюю ночь на главной площади выступят Татьяна Овсиенко, Кай Метов, группа "Божья коровка" и Вадим Козаченко. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина