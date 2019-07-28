В России потушили более 800 гектаров горящего леса за сутки

Наибольшее число пожаров действует в Иркутской области — 56 очагов на площади более 62 тысяч гектаров.

Сорок девять лесных пожаров на площади более 800 гектаров ликвидированы на территории РФ за прошедшие сутки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

— По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.07.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 834 гектара, — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Как отмечается, на 0:00 28 июля на территории РФ действовали 126 лесных пожаров на площади более 89 тысяч гектаров. За сутки их площадь снизилась со 170 тысяч гектаров.

Наибольшее число пожаров действует в Иркутской области — 56 очагов на землях лесного фонда на площади более 62 тысяч гектаров. Их площадь также снизилась за сутки, раньше она составляла более 144 тысяч гектаров. Пожары зафиксированы и в Якутии на площади более 860 гектаров. Кроме того, более 22 тысяч гектаров леса горят в Красноярском крае.

На особо охраняемой природной территории в Хабаровском крае площадь пожара по-прежнему составляет 764 гектара. На особо охраняемой природной территории в Красноярском крае площадь пожара также осталась без изменений — 1570 гектаров. В Республике Бурятия площадь пожара возросла со 183 до 245 гектаров.

В тушении задействовано более трёх тысяч человек и 416 единиц техники. На авиамониторинге находятся 58 воздушных судов, на тушении — 24 воздушных судна.

Режим ЧС был введён в четырёх российских регионах, особый противопожарный режим — в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.