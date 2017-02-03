На Урале верная собака полгода живёт на месте гибели хозяина, который спас её

Прошлой зимой мужчина спас лайку, которая попала лапой в капкан, и теперь преданный пёс изо дня в день возвращается к месту гибели своего хозяина.

В Тюменской области по небольшой пустынной дороге, соединяющей посёлок Нижняя Тавда и деревню Киндер, уже полгода бегает лайка по кличке Фанта. Хромая лапка и печальный взгляд — собаку уже окрестили местным Хатико. В августе в автокатастрофе погиб её хозяин. С тех пор местные жители пытаются поймать и приручить охотничьего пса, однако он до сих пор никого к себе не подпускает и всё ищет своего патрона.

— Мой муж очень любил рыбалку и охоту, а собаки были для него всем, — вспоминает вдова Тамара Колесник. — Мы даже кормили их той же едой, что ели сами.

Дмитрий Иванович Колесник работал начальником Нижнетавдинского лесного хозяйства. Как заядлый охотник, мужчина очень любил собак.

Поэтому его супруга ничуть не удивилась, когда больше года назад, прошлой зимой, он принёс домой пса с перебитой передней лапой. Собака была охотничьей и случайно во время одной из вылазок в лес угодила в капкан. Передняя правая лапа оказалась сильно перебита и обморожена. Для охотников хромая собака сразу же потеряла всякий интерес.

— Я ещё сказала ему тогда: "Дима, собака на трёх ногах, какой с неё толк будет?", — говорит Тамара Иосифовна. — Но он всё равно перебинтовал её, потом повёз в Тюмень в ветлечебницу, там как раз был выходной день, и ей не смогли оказать необходимую помощь.

Дмитрий вернулся домой, созвонился с сельскохозяйственным институтом и договорился с их врачами. На другой день мужчина вместе с Фантой вновь отправились в Тюмень. Собаку прооперировали, но до конца вылечить лапку не удалось — до сих пор больное место так и продолжает кровоточить. Тем не менее пёс всё же остался жить у семьи Колесник вместе с другими собаками. Фанта ни на шаг не отходила от своего спасителя. Дмитрий отвечал ей взаимностью — Фанта стала его любимицей и по праву считалась настоящим членом семьи. Всё шло идеально, пока не погиб её хозяин.

— Это произошло седьмого августа, муж вместе с двумя внуками на велосипедах поехали выгуливать собак, причём Фанта в тот день осталась дома, — вспоминает вдова. — До сих пор не понимаю, как это могло произойти, но его сбила машина, ехавшая прямо за ними. По словам водителя, Дмитрий стал пересекать дорогу, и в этот момент произошло столкновение.

К счастью, внуки Дмитрия остались целы, хоть и испытали сильный шок. А Фанта продолжала сидеть в вольере и ждать своего хозяина. Через три дня после его смерти собака как-то умудрилась перепрыгнуть через вольер и убежала. Тамара Иосифовна уже начала думать, что с ней что-нибудь случилось.

— Как-то раз сын приехал домой и с дрожью в голосе рассказал, что остановился на том месте, где погиб Дмитрий, и голосом, похожим на отцовский, позвал собаку, — продолжает Тамара Иосифовна. — Вдруг откуда-то появилась Фанта и побежала на его свист, но резко остановилась и поняла, что голос был похожим на голос хозяина, но стоял перед ней не он.

Со дня смерти Дмитрия Колесника прошло уже полгода. За это время Фанта так никого к себе и не подпустила, хотя остальных собак, которые жили у мужчины, спокойно раздали другим охотникам. Её пытались поймать, но бесполезно. Несмотря на повреждённую лапку, собака продолжает легко убегать от тех, кто пытается к ней приблизиться.

— Она редко появляется возле дома, но даже в огород не заходит, — рассказывает хозяйка. — Мне приходится ставить миску с едой за ограду.

Всё основное время собака проводит в двух местах. Первое — это дорога, по которой Дмитрий Колесник вёз её, когда забирал раненую от охотников, и второе — это место гибели хозяина собаки.

— Она до сих пор ходит и его ищет, настолько преданна она ему была, — говорит Тамара Колесник. — Конечно, она понимает, что он её спас. Ведь собаки — это более преданные существа, чем люди.