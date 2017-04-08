Флешмоб в защиту городского пруда в Екатеринбурге собрал сотни горожан

В неполитической акции, которая направлена против любых построек в акватории Исети, приняли участие общественные активисты и просто неравнодушные граждане, пришедшие на эту прогулку вместе с детьми.

Сегодня хорошая погода позволила жителям Екатеринбурга провести массовый флешмоб "Обними пруд". В 15:00 сотни горожан собрались на Плотинке между двумя коваными беседками. А потом, взявшись за руки, прошли вдоль городского пруда.

Акция "Обними пруд" проходит уже второй раз. С помощью топографической съёмки и фотографий с предыдущего флешмоба екатеринбургский архитектор Евгений Волков посчитал: для того чтобы "обнять" пруд от и до Макаровского моста (на сам мост заходить очень неудобно), понадобится около 4000 человек.

Напомним, акция "Обними пруд" призвана показать, что значительная часть активных горожан выступает против постройки храма прямо на водоёме, рядом с кинотеатром "Космос". Аргументы противников возведения культового сооружения именно в этом месте различны, но все они сходятся в одном: на городском пруду не должно быть никаких объектов, как социальных, так и религиозных. Пруд лучше оставить в том виде, в котором он есть сейчас.