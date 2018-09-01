53-летний священник: Мои кости искривлены, но это не болезнь, а божественный дар

53-летний Бхарат Тивари из Мадхья-Прадеша, Индия, с детства страдает загадочным заболеванием — его руки и ноги искривлены, а рост практически не менялся с пятилетнего возраста. Тем не менее мужчина не жалуется на жизнь, а своё состояние считает подарком Бога, рассказывает The Sun.

В пятилетнем возрасте на Бхарата Тивари упала стена. С тех пор торс мужчины практически перестал расти, а его конечности начали изгибаться самым причудливым образом. Родители мальчика перепробовали все доступные методы лечения, но, увы, ни один из них не помог. Тем не менее Бхарат не стал отчаиваться и злиться на судьбу, а повзрослев, и вовсе стал священнослужителем.

Я верю в Бога, и я знаю, что всё исходит от него. Это тоже от Бога, и это не должно меня огорчать или подавлять Бхарат Тивари

Из-за проблем со здоровьем мужчина не может полноценно работать, однако полностью обслуживает себя в быту и даже путешествует. Бхарата часто посещают жители окрестных деревень, которые считают его воплощением древнего божества.

Люди из разных деревень приезжают ко мне и выражают мне уважение. Никто меня не дразнит, все меня уважают, и я благословляю их Бхарат Тивари

По словам друга священника Садхая Прайя Бхарти, мужчина не принимает никакой помощи и даже старается помогать другим жителям храма.

Тивари не принимает никакой помощи ни в какой форме. Он гордится собой и делает всю свою работу сам. Как ни странно, мы иногда просим его о помощи, например в садоводстве Садхай Прайя Бхарти

Врач, который следит за здоровьем Бхарата Тивари, утверждает, что в целом мужчина находится в хорошем состоянии. Своей основной задачей специалист считает продление жизни священника и решение проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем. А сам Бхарат вообще не считает себя больным, утверждая, что совершенно здоров и счастлив.