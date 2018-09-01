53-летний священник: Мои кости искривлены, но это не болезнь, а божественный дар

В пятилетнем возрасте на Бхарата Тивари упала стена. С тех пор торс мужчины практически перестал расти, а его конечности начали изгибаться самым причудливым образом. Родители мальчика перепробовали все доступные методы лечения, но, увы, ни один из них не помог. Тем не менее Бхарат не стал отчаиваться и злиться на судьбу, а повзрослев, и вовсе стал священнослужителем.
Я верю в Бога, и я знаю, что всё исходит от него. Это тоже от Бога, и это не должно меня огорчать или подавлять
Бхарат Тивари
Из-за проблем со здоровьем мужчина не может полноценно работать, однако полностью обслуживает себя в быту и даже путешествует. Бхарата часто посещают жители окрестных деревень, которые считают его воплощением древнего божества.
Люди из разных деревень приезжают ко мне и выражают мне уважение. Никто меня не дразнит, все меня уважают, и я благословляю их
Бхарат Тивари
По словам друга священника Садхая Прайя Бхарти, мужчина не принимает никакой помощи и даже старается помогать другим жителям храма.
Тивари не принимает никакой помощи ни в какой форме. Он гордится собой и делает всю свою работу сам. Как ни странно, мы иногда просим его о помощи, например в садоводстве
Садхай Прайя Бхарти
Врач, который следит за здоровьем Бхарата Тивари, утверждает, что в целом мужчина находится в хорошем состоянии. Своей основной задачей специалист считает продление жизни священника и решение проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем. А сам Бхарат вообще не считает себя больным, утверждая, что совершенно здоров и счастлив.
Я счастлив, что из-за этого состояния люди приходят ко мне, и я счастлив благословить их
Бхарат Тивари
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