Люди в масках расстреляли футболистов во время тренировки: 6 убитых, 10 раненых

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Люди в масках расстреляли футболистов во время тренировки: 6 убитых, 10 раненых

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Очевидцы происшествия рассказали, что бандиты были в чёрной одежде, а их лица закрыты масками.

В бразильском городе Манаус неизвестные напали на футболистов любительской команды прямо во время тренировки. В результате шесть человек были убиты, а десять получили тяжёлые ранения. Погибшим было от 17 до 33 лет.

По словам местных жителей, один из убитых мужчин был осуждён за распространение наркотиков, а само нападение было связано с конкуренцией двух преступных группировок Бразилии.

Очевидцы рассказали местной полиции, что убийцы были одеты в чёрную одежду и в маски — они вылезли из своих автомобилей и открыли огонь из винтовок и пистолетов.

Расстрел был связан с конфликтом между двумя конкурирующими наркобандами, которые боролись за контроль над этим районом

Боско Сарайва, региональный министр безопасности

В ходе расследования происшествия полиции удалось обнаружить три автомобиля преступников.

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