"Вам точно вызвать полицию?" Москвичка, убитая в лифте, нажала дежурную кнопку

Убийство на юго-западе столицы шокировало не только москвичей, но и всех жителей страны. Грабитель напал на 52-летнюю Ларису Фросину в лифте её дома. Изувер нанёс 10 ножевых, отнял кошелёк и сбежал. Добычей ублюдка стали всего 2 тыс. рублей…

Страшные кадры окровавленного бездыханного тела облетели все СМИ и соцсети. Убийцу вскоре задержали. Им оказался уроженец Азербайджана 27-летний Ровшан Шабанов. Он приехал в Москву на заработки ещё в сентябре. Обещал приютившим его землякам устроиться на работу грузчиком, а сам промышлял грабежами. Оказалось, что на счету отморозка целая серия нападений.

Своих жертв Шабанов выслеживал, находясь в парке между Чертановской и Кировоградской. Обычно это были женщины, которые возвращались домой с пакетами продуктов. Он заходил за ними в подъезд и в лифте, угрожая ножом, отнимал деньги.

6 ноября он выследил Ларису Фросину, которая работала фармацевтом и возвращалась домой после работы, предварительно закупив продуктов в магазине. Убийца подошёл вместе с ней к подъезду её дома на улице Знаменские Садки. Женщина, видимо, что-то почувствовала и решила пропустить незнакомца вперёд, а сама решила переждать. Тут дверь в подъезд открыл подросток, который не стал вызывать лифт и поднялся по лестнице.

В это время Шабанов спрятался и стал ждать. Лариса Фросина, не дождавшись никого из соседей, решила всё-таки подняться домой на 13-й этаж. Двери лифта уже закрывались, когда мужчина поставил ногу. Он сказал, что ему нужно на последний этаж. Когда двери закрылись, женщина увидела нож и попыталась отбиться. Но силы были неравные. Каким-то образом жертве удалось нажать на кнопку вызова дежурного лифтера, но это её не спасло.

На аудиозаписи слышно, как оператор вначале думает, что кто-то балуется и угрожает вызвать милицию. Затем, видимо, поняв, что дело серьёзное, невнятно предлагает вызвать полицию. В это время женщина уже истекала кровью и слышно, как её голос затихает…

Преступника задержали. При этом он успел уехать на родину и зачем-то вернулся в Москву. На допросе у следователей он рассказал, что в кошельке убитой он нашёл только 2 тыс. рублей. Он рассказал, что пробыл в лифте с жертвой в общей сложности около 10 минут, но сообщение в полицию от лифтера так и не поступило.