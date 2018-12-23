Любовь с первого раза. Как составить резюме и понравиться работодателю

Ваша задача — за восемь секунд заинтересовать рекрутера. Сделать это не всегда просто.

Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в следующем году, в то время как о расширении штата думают только 18%. Таковы результаты исследования портала Rabota.ru.

Отметим, что, когда речь идёт о сокращении штата, в первую очередь это касается сфер "медиа и маркетинг", а также "продукты питания". Лайф выяснил, как сделать, чтобы выигрышным было именно ваше резюме.

Правило 8 секунд

Глава кадрового агентства "Можайская и партнёры" Инна Можайская рассказала, что рекрутеры в среднем на просмотр одного резюме тратят порядка 8 секунд. А на одну популярную вакансию претендует до 200 человек.

Эксперт рекомендовала придерживаться стандартов: если ваша профессия не предполагает творчества, лучше отправлять обычное текстовое резюме, а не составлять видеопрезентацию.

Что надеть

В первую очередь, рекрутеры советуют чётко понимать, куда идёт на интервью кандидат. Например, если это банк или другая консервативная компания, то и одеться лучше строго. Вообще, лучше выбирать спокойные цвета в одежде, подойдёт серый, чёрный, коричневый, синий и белый.

Крупные украшения тоже нежелательны, а волосы советуют собрать, а не распускать. Необходимо также избегать "ярких" сигналов в зоне коммуникации (лицо и шея). Носить новую, ещё ни разу не надетую ранее одежду и обувь не стоит. Вам самим должно быть удобно и комфортно.

Лучший кандидат открыт, общителен и не нервничает. Чтобы успокоиться, есть различные методики, отмечают эксперты. Каждому подойдёт что-то своё. Кто-то перед собеседованием должен побыть наедине с собой, кому-то помогут дыхательные практики, резкий выдох, подобный тому, который делаете перед дверью, когда на экзамен идёте, физические упражнения. Ориентируйтесь на себя.

Важно обратить внимание

Инна Можайская составила несколько правил отличного резюме. В первую очередь, указывая, где вы работали раньше, важно назвать известный бренд, а не юридическое наименование.

— Очень часто кандидаты забывают об этом и, при указании предыдущих мест работы, пишут: "ООО Круг", которое производит, к примеру, тирольские пироги. Но никто не знает, что такое ООО "Круг" и что оно владеет брендом "Тирольские пироги". Нужно указывать известное название, бренд или уточнять, что компания входит в пятёрку или десятку лучших в своей сфере, — советует Инна Можайская.

Совет второй: не пишите должность на двух языках. Как пояснил эксперт, это сбивает с толку поисковики и ваше резюме попросту не видно работодателю.

— Недавно у нас один кандидат в резюме написал digital по-английски, а менеджер — по-русски. И его резюме не попадало в поиске на Headhunter. Потому что наши работодатели ищут либо на русском, либо только на английском, — подчеркнула Можайская.

Кроме того, иногда в тарифных сетках компании должность указывается не в соответствии с выполняемыми обязанностями.

Инна Можайская также отмечает, что работодатель, получая резюме, видит только шапку документа. Его могут даже не открыть. В шапке, кроме ФИО, возраста, видна последняя компания, в которой работал кандидат, и его должность.

— Если в резюме указано "ООО Круг — менеджер проектов", а работодатель ищет менеджера, к примеру, по продажам, то он такое резюме даже не откроет, — отметила Можайская.

Конкретика

Специалисты советуют указать в резюме, чем конкретно вы занимаетесь по долгу службы. Кроме того — рассказывайте о достижениях на конкретных примерах и с цифрами.

— Обратите внимание, что достижения — это не обязанности. Лучше, если вы свои достижения напишите в цифрах. Они наглядно демонстрируют ваши успехи. Например, вы менеджер по продажам и в ваши задачи входило привлечение новых клиентов, нужно писать конкретно и в цифрах: "Я привлёк трёх новых клиентов" или "Увеличил базу на 10%", ещё круче, если вы напишете: "Я увеличил оборот компании на сколько-то процентов за счёт привлечения этих новых клиентов", — отметила Инна Можайская.

Эксперт отмечает, что цифры вставить стоит в любом случае. Например, "Я одновременно занимался тремя, пятью, 10 проектами".

Навыки

Ключевые навыки, профессиональные и личностные, нужно указывать также конкретно, а не в общем и целом.

— Если вы опять же инженер-проектировщик, не забудьте написать про такие ключевые навыки, как программы для проектирования, с которыми вы работаете: в Archicad, Autocad, Revit и т.д. Компетенции — очень важный момент: именно по ним мы проверяем, на чём делает акцент кандидат в продаже себя, — сказала Можайская.

Говоря же о яркой форме резюме, фотографиях, рамках и картинках, она привела в пример резюме одного дизайнера, который сопроводил его фото с половиной своего лица. Когда работодатель попросил выслать нормальную фотографию, вольный художник отказался, объяснив, что это его дизайнерское видение. Однако оно не совпало с видением работодателя. В итоге так и остался художник на вольных хлебах и на интервью его не пригласили.

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