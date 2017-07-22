Хочу и пою! Мой личный рейтинг караоке-баров

Завсегдатай московских караоке-баров Елизавета Худякова — о том, где спеть от души.

"Всё можно пережить, если подобрать нужную песню", — считал легендарный лидер Nirvana Курт Кобейн. И действительно, пение, по сути, — это стремление выразить чувства в звуках и отличный способ поднять настроение. Дело в том, что процесс пения стимулирует выработку гормона счастья и помогает избавляться от стресса. А некоторые эксперты даже утверждают, что пение помогает продлить молодость!

Можно мурлыкать под душем, петь у костра под гитару, мучать звуковыми вибрациями соседей, терзая домашнее караоке или, преодолев стеснение, довериться профессионалам и реализовать свои вокальные фантазии в одном из великого множества караоке-заведений Москвы.

И не стоит волноваться о своих вокальных данных, манере исполнения и репертуаре. В караоке поют разные и о разном , а публика, как правило, весьма доброжелательна. Кроме того, во многих караоке есть профессиональный бэк-вокал, который выручит, если вы вдруг замахнётесь на несуществующие ноты.

Попробуйте, вам понравится! Главное, правильно выбрать место, которому вы доверите свой нежный или не очень голос.

Рейтинг завсегдатая.

Караоке в Москве есть на любой вкус и кошелёк.

Есть те, в которых можно вкусно поесть, потанцевать, познакомиться или оставить кучу денег, только попеть там не получится — звук в таких заведениях почему-то не главное. Разочарование после посещения таких мест обеспечено, если в караоке вы пришли именно петь.

Таким примером для меня лично является караоке-клуб "Мост" на Рождественке: хорошее месторасположение, приветливый персонал, просторный зал и неплохая кухня, а вот со звуком там беда. Входной билет по будням 300 рублей, в выходные — 500 рублей на человека. Есть ВИП-залы для компаний от 6 до 20 человек — 800 рублей в час по выходным. Что происходит в кабинках, не скажу — не бывала. Но посетить данное заведение вторично желания не возникло. Так что, если желаете вкусно поесть в центре, вам сюда, а песенный дебют лучше приберечь для другого места.

А бывает и так, что всё в караоке вроде хорошо — свет, звук, еда, умеренный ценник и расположение практически в центре города, а душа не легла. Так сложились мои отношения с караоке "Винил", на Садовой-Спасской. Работает караоке по депозитной системе (1000 в будни, 1500 — пятница-суббота), на депозит можно заказывать еду и напитки, вход и песни бесплатные. В принципе, поругать не могу: звук отличный, цены — более чем умеренные. Разве что общий зал маловат, столов много и стоят они скученно — в ожидании своей очереди не потанцуешь, потому скучновато. Много шансонного репертуара и людей 40+. Не покидало ощущение, что сижу на приставном стульчике в столовой постсоветского дома отдыха. Но некоторым нравится. Можно попробовать.

Враг некоторых неплохих караоке — внезапный ребрендинг или смена персонала. Так произошло с одним из ранее мной любимых караоке "Империя", расположенным недалеко от метро "Динамо" в 1-м Боткинском проезде. Строго говоря, это заведение — целый развлекательный центр, объединивший под своей крышей спорт-бар, бильярдный клуб, ресторан и караоке-бар. На то она и "Империя". У караоке "Империя" отдельное помещение с прекрасной шумоизоляцией, просторный зал, разнообразное меню, средняя заполняемость, депозит до полутора тысяч по выходным. Последние обновления песенного каталога и прекрасный звук. Был. Увы, летом 2017-го караоке решило расстаться с привычным диджеем и бэк-вокалисткой и заменить звуковую аппаратуру. Мне не понравилось.

Ну и пора, наверное, переходить к тройке лидеров.

Я не буду писать про всем известный "Лепс бар" и караоке-клуб "Эхо" — про них написано достаточно. Расскажу об альтернативах.

3-е место — " Кадриль"

Блеснуть отличными вокальными данными и произвести на подругу впечатление поможет караоке "Кадриль" на Пушечной улице, 7/5. Здесь дорого и богато. Куриной суп обойдётся вам почти в 500 рублей, а котлеты из индейки — в 700 с хвостиком. Интерьеры роскошные. А арт-группа поёт так, что я спеть не решилась, застеснялась вдруг, несмотря на обширную практику. Но если желаете насладиться видом из окна, шикарными интерьерами, красивыми, великолепно поющими людьми, исполняющими репертуар Lady Gaga круче оригинала, и недешёвой, но вкусной кухней, вполне можно сходить. Караоке позиционирует себя как элитное. Депозит за стол в общем зале "Кадриль" в будни составит 2000 рублей, а в выходные — 15 000 рублей. Напомню — депозит не возвращается. Скромное обаяние буржуазии… В общем, караоке действительно элитное и хорошее, но по карману далеко не всем, поэтому третье место.

2-е место — "Территория"

А вот отдохнуть в одном из заведений сети районных караоке-баров "Территория" доступно практически всем. Девиз сети — "Найди свою "Территорию" рядом с домом!" Идея — пой на весь район. Очень удобно, если живёшь не в центре города, а например, на Рязанском проспекте. Все заведения отличаются хорошим звуком, адекватными ценами и неплохой кухней. В трёх мною посещённых довольно просторные залы, дающие возможность потанцевать. Наполняемость средняя. Из минусов — удобно, только если живешь "на районе", из центра далековато, да и публика довольно разномастная. В остальном замечаний нет.

1-е место — Bellis bar

Безусловный лидер моего субъективного рейтинга — караоке Bellis bar (Беллис бар), расположенной в самом сердце города — на Тверской, 18 к. 1, рядом с метро "Пушкинская". О нём знают немногие — караоке "для своих", с особой атмосферой и очень хорошим звуком. Полутьма, оригинальный интерьер и оптимальное количество столов, позволяющее вволю натанцеваться в ожидании своей очереди. Здесь очень профессиональный звукорежиссёр, который поможет даже начинающему караокеру почувствовать себя звездой — отличная подстройка звука, а по выходным спеть поможет профессиональный бэк-вокал. Здесь по-особенному уютно и очень весело. Репертуар посетителей радует разнообразием, а персонал приветлив и внимателен. Идеально подходит для комфортного проведения торжеств человек на 20–30. Сюда можно прийти с друзьями или с любимым человеком. Тут хватает веселья и романтики. Депозит в выходные 2500 рублей. Ценник выше среднего, но оно того стоит. Первое место!

В общем, дерзайте!

Пойте и наслаждайтесь жизнью в любом месте, где понравится именно вам!

И, может быть, именно этот способ проведения досуга станет для вас одним из самых любимых.

Ну и мы ещё споём!