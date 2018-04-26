"Аэрофлот" признан самым узнаваемым авиабрендом в мире

"Аэрофлот" в 2018 году вновь стал самым узнаваемым в мире авиационным брендом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Brand Finance — всемирно известного независимого консалтингового агентства.

Ведущая российская авиакомпания сохраняет за собой высшую позицию в этом глобальном рейтинге второй год. Кроме того, "Аэрофлот" входит в топ брендов среди всех корпораций России.

Согласно методике Brand Finance, влиятельность авиационного бренда определяется набором факторов, в который наряду с известностью входят корпоративная репутация, степень лояльности клиентов и удовлетворённости персонала, а также инвестиции в маркетинг.

По совокупности критериев индекс силы бренда "Аэрофлота" как группы компаний составил 87 пунктов, и ему присвоен высший рейтинг ААА. По сумме баллов "Аэрофлот" оставил позади ряд наиболее успешных глобальных перевозчиков, в том числе American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China, а также Singapore Airlines.

Кроме того, отмечен стабильный рост стоимости бренда "Аэрофлота". С прошлого года она поднялась на 13% и составила 1,42 млрд долларов.

"Аэрофлот" удерживает место самого узнаваемого авиационного бренда в мире второй год подряд, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Стабильное первенство в престижном рейтинге Brand Finance — высокая честь и крупное достижение. Это также подтверждение важного факта. Того, что укрепление наших глобальных позиций не случайность, а результат верной стратегии, последовательной и настойчивой работы. Развитие и усиление бренда "Аэрофлота" — комплексная программа. Мы будем и впредь осуществлять её как на глобальном, так и российском рынке авиаперевозок".

По словам гендиректора Brand Finance Дэвида Хэя, основные причины успеха "Аэрофлота" в том, что компания вкладывает крупные средства в свой молодой самолётный парк, предлагает превосходный продукт и высокий клиентский сервис.

— Всё это дополняется активными мероприятиями в области маркетинга, особенно в Азии.

Бренд "Аэрофлота" получает сильные дивиденды, в том числе за счёт партнёрства с "Манчестер Юнайтед" — одним из самых популярных и результативных футбольных клубов в мире, отмечает Хей.

Согласно исследованию Brand Finance, компании группы "Аэрофлот" являются лидерами по узнаваемости бренда в России. Второе место после головной авиакомпании группы занимает низкобюджетный перевозчик "Победа". Дочерние компании Аэрофлота "Россия" и "Аврора" также входят в топ-5 самых сильных российских авиационных брендов.