Москва, Тюмень или Казань? В каких городах России жить лучше и почему

Если "средний" рейтинг качества жизни по ряду критериев в одних городах выше, то другие берут медициной или дорожными условиями или уровнем жизни.

Специалисты из Финансового университета при Правительстве РФ составили рейтинг крупных российских городов, где комфортнее всего жить, сообщила "Российская газета". Эксперты оценивали качество жизни по критериям, среди которых медобслуживание, дорожное хозяйство, развитие культуры и образования, ЖКХ и объём жилищного строительства, работа городских властей, удобство города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода.

Итак, в каких регионах России и по каким критериям лучше всего живётся.

Если говорить о суммарном показателе — лидирующие места заняли Тюмень, Грозный, Москва. При этом та же Тюмень (в целом неожиданно, что не Москва или Петербург стали лидерами), несмотря на высший средний балл, не стала лидером по какому-то конкретному критерию. Кто же именно лидирует "по отраслям".

Москва Качество медицинского обслуживания Фото: © Википедия

По этому показателю лидирует российская столица, набрав 75 баллов из 100 возможных. Также одни из самых высоких оценок набрали Сургут и Санкт-Петербург. Так что лечиться, если верить рейтингу, — сюда. А, если верить местным жителям, вылечат в этих городах хорошо. Но будет дорого.

Грозный Состояние дорожного хозяйства Фото: © Википедия

Грозный набрал по "дорожному" показателю рекордные 99 баллов: столько не было ещё ни у одного города. А вот провальные 29 из сотни разделили Астрахань и Симферополь. Совсем недалеко — на балл-два — оторвались от них Владивосток и Владикавказ.

Чебоксары, Екатеринбург Развитие культуры и образования Фото: © Pixabay

Москва, а также эти два города набрали по вопросам культуры и образования наивысшие баллы. А вот самым слабым в данном вопросе городом стала Балашиха. Недалеко ушли Подольск и Тверь.

Нижневартовск, Стерлитамак Работа ЖКХ и объём жилищного строительства Фото: © Википедия

Именно эти города вплотную приблизились к отметке в 70 баллов. Несильно отстали Казань, Сочи и Вологда — разница с конкурентами буквально 1–2 балла. Ну и нельзя не отметить Грозный, который набрал 91 балл и стал лидером в данном вопросе.

Калуга Оценка работы городских властей Фото: ©РИА Новости

Калуга опережает конкурентов по этому критерию на 10 баллов. Так, ближайшим преследователем по оценке местными жителями работы городских властей является Тюмень — 81 балл.

Балашиха, Санкт-Петербург Самый удобный для жизни Фото: © Pixabay

Удобство города для жизни, миграционные настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода — по этому показателю лидируют Балашиха и Санкт-Петербург — у них по 73 балла. Всего на один балл отстают Химки.