Саша Спилберг открыла своё рекламное агентство

Известная видеоблогерша Саша Спилберг (Александра Балковская) зарегистрировала свою первую компанию — "Проект АБ". Вместе с ней соучредителем выступает её отец Александр Балковский (у дочери доля 49%, у отца — 51%). Это следует из данных базы СПАРК.

В учредительных документах сказано, что компания будет заниматься "деятельностью рекламных агентств". Но Александр Балковский на вопрос Лайфа ответил, что "Проект АБ" — "вообще не рекламное агентство".

— Абсолютно мы будем другим заниматься. Мы будем грибы заготавливать, вот не поверите, — сказал он. — Какие? Белые, подосиновики...

Он добавил, что этот бизнес "никак не будет связан с видеоблогерами".

В компании "Блогерс юнайтед", где Александр Балковский также совладелец, Лайфу напротив подтвердили, что "Проект АБ" — это рекламное агентство, как и прописано в документах, и оно будет сотрудничать с видеоблогерами.

Сейчас Балковский — совладелец трёх компаний. Кроме фирм "Проект АБ" и "Блогерс юнайтед" у него есть "Агентство зед" (занимается производством видеоконтента). Бизнес-партнёры Балковского — режиссёр Тимур Бекмамбетов и видеоблогер Максим Голополосов (+100500).

Как сообщалось ранее, реклама на "Ютубе" становится всё более востребованной, чем телереклама. В России рекламные агентства, которые работают именно с видеоблогерами уже есть. Например, это "Абрикос медиа", совладельцем которого является видеоблогер Максим Брандт.

Как ранее говорил эксперт по видеоблогам Ярослав Андреев, каждый ютубер из первой двадцатки в России зарабатывает больше миллиона рублей в месяц за счёт рекламы. У 19-летней Саши Спилберг — пять млн подписчиков на "Ютубе". Как ранее говорил её отец, минимальный заработок девушки — один млн рублей в месяц. Она ведёт лайфстайл-блог: ходит по магазинам и вечеринкам, играет в видеоигры и т.д. Один из наиболее громких её выпусков — купание в ванне, наполненной чипсами.

В 2017 году, когда девушка уже стала популярной, она стала заниматься политическими темами. Она взяла интервью у министра культуры Владимира Мединского и выступила в Госдуме, призвав депутатов "стать прозрачными", как она сама.

Проекты, связанные с Балковскими, ранее получали финансовую поддержку государства. Так, компания бизнес-партнёра Балковского Тимура Бекмамбетова "Базелевс", как сообщалось, получила от Фонда кино деньги на создание фильма (при этом точная сумма не озвучена).

В итоге вышел фильм "Взломать блогеров" с Сашей Cпилберг в главной роли. Также там снялись популярные видеоблогеры Ивангай, Марьяна Ро, Юля Пушман (все они сотрудничают с "Агентством зед" Балковского). Фильм провалился, даже министр культуры назвал его неудачным экспериментом.

— Возможно, что новая компания Саши Спилберг и её отца будет аккумулировать контракты от тех рекламодаталей, которым нужна сама Спилберг. Вторая версия — на гостендеры, которые всё чаще хотят рекламу в Интернете легче выходить с двумя фирмами, создавая видимость конкуренции, — это обычная практика, — говорят эксперты в области интернет-рекламы.