Даже японцы прифигели от этой рекламы, где парням в лифчики засунули животных

Соцсети взорвались от креатива японских рекламщиков, которые придумали, как обыграть женские спортивные бюстгальтеры. В них женскую грудь сравнили с животными разных весовых категорий, но протестировать их предложили мужчинам. Рекламный видеоролик вошёл в топ Reddit.com.

В видеоролике вес груди размера А сравнивается с какаду, В — с морскими свинками, С — с ежами, D — с зайцами, E — с курами. На видео показано, как мужчины проходят тренировки с дополнительной ношей на груди. Они играют в теннис, волейбол, прыгают через скакалку, занимаются бегом и боксом. Тем самым компания проводит аналогию с проблемами, с которыми сталкиваются представители прекрасного пола с разными размерами груди во время тренировок.

В конце рекламы девушка-эксперт срывает с себя халат и остаётся в функциональном спортивном бюстгальтере, который, по задумке компании, избавит женщину с любым размером груди от дискомфорта во время занятия спортом.

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