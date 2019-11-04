15 худших рекламных слоганов, которые ещё надолго застрянут в памяти

Что-нибудь для каждой дырки
Солнечные очки. Сидим на лицах с 2001 года
Ничто не сосёт так, как Electrolux
#ПотомуЧтоПростоТак
Чем больше ты с ним играешь, тем твёрже он становится (от англ. hard — трудный/ твёрдый/...)
Вообразите больше закусок, чем вы можете себе представить
Эксклюзивно для всех подряд
Если бы наш кофе был хоть чуточку свежее, он бы щипал вас за **** и просился наружу
Проведите свою жизнь живя
Суп — хорошая еда
Ну кому за 80 не нужна подтяжка лица?
Для людей, которые плюются кровью, когда чистят зубы
Лучшие вещи в жизни приходят в целлофане
Пиво, которое выпило бы даже пиво
Удивительно, что вы можете сделать всего тремя пальцами
Увидев такое, девушки точно перехотят выходить замуж: 10 фото с мужскими фейлами