15 худших рекламных слоганов, которые ещё надолго застрянут в памяти

В погоне за прибылью компании тратят огромные суммы на маркетинг. Заказывают продающие слоганы и думают, что деньги сейчас польются к ним рекой. Вот только зачастую всё идёт не по плану. В подборке ниже 15 смешных слоганов, о существовании которых руководство брендов предпочло бы забыть.

Что-нибудь для каждой дырки

Солнечные очки. Сидим на лицах с 2001 года

Ничто не сосёт так, как Electrolux

#ПотомуЧтоПростоТак

Чем больше ты с ним играешь, тем твёрже он становится (от англ. hard — трудный/ твёрдый/...)

Вообразите больше закусок, чем вы можете себе представить

Эксклюзивно для всех подряд

Если бы наш кофе был хоть чуточку свежее, он бы щипал вас за **** и просился наружу

Проведите свою жизнь живя

Суп — хорошая еда

Ну кому за 80 не нужна подтяжка лица?

Для людей, которые плюются кровью, когда чистят зубы

Лучшие вещи в жизни приходят в целлофане

Пиво, которое выпило бы даже пиво

Удивительно, что вы можете сделать всего тремя пальцами

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