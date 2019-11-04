15 худших рекламных слоганов, которые ещё надолго застрянут в памяти

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Фото © Giphy

В погоне за прибылью компании тратят огромные суммы на маркетинг. Заказывают продающие слоганы и думают, что деньги сейчас польются к ним рекой. Вот только зачастую всё идёт не по плану. В подборке ниже 15 смешных слоганов, о существовании которых руководство брендов предпочло бы забыть.

Что-нибудь для каждой дырки

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/margeincharge/status/859820432119263232" target="_blank">margeincharge</a></p>

Солнечные очки. Сидим на лицах с 2001 года

<p>Фото © Redit/<a href="https://www.reddit.com/r/funny/comments/2d60tf/saw_this_while_competing_in_virginia_beach/" target="_blank">wilksonk907</a></p>

Ничто не сосёт так, как Electrolux

<p>Фото © <a href="https://mitchteemley.com/2017/11/27/awkward-slogans/nothing-sucks-like-an-electrolux/" target="_blank">mitchteemley.com</a></p>

#ПотомуЧтоПростоТак

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/bad-weird-brands-taglines-and-slogans/?cexp_id=21749&cexp_var=1&_f=trending&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Чем больше ты с ним играешь, тем твёрже он становится (от англ. hard — трудный/ твёрдый/...)

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/seedrank_a" target="_blank">seedrank_a</a></p>

Вообразите больше закусок, чем вы можете себе представить

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/bad-weird-brands-taglines-and-slogans/?cexp_id=21749&cexp_var=1&_f=trending&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Эксклюзивно для всех подряд

<p>Фото © <a href="https://www.bevnet.com/news/spirits/2015/smirnoff-launches-second-exclusively-for-everybody-campaign/" target="_blank">Bevnet</a></p>

Если бы наш кофе был хоть чуточку свежее, он бы щипал вас за **** и просился наружу

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/fit_with_hips/status/740301397246283776" target="_blank">fit_with_hips</a></p>

Проведите свою жизнь живя

<p>Фото © <a href="https://www.adsoftheworld.com/media/film/northwestern_mutual_backyard_bliss" target="_blank">adsoftheworld</a></p>

Суп — хорошая еда

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cqPzFMkegOY" target="_blank">ewjxn</a></p>

Ну кому за 80 не нужна подтяжка лица?

<p>Фото © Medium/<a href="https://medium.com/@copyranter" target="_blank">copyranter</a></p>

Для людей, которые плюются кровью, когда чистят зубы

<p>Фото © <a href="http://i.imgur.com/nkQVT7I.jpg" target="_blank">Imgur</a></p>

Лучшие вещи в жизни приходят в целлофане

<p>Фото © medium/<a href="https://medium.com/@copyranter" target="_blank">copyranter</a></p>

Пиво, которое выпило бы даже пиво

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/bad-weird-brands-taglines-and-slogans/?cexp_id=21749&cexp_var=1&_f=trending&utm_source=iosapp&utm_medium=referral&utm_campaign=iosapp" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Удивительно, что вы можете сделать всего тремя пальцами

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/pics/comments/trvjd/theres_a_shocker/" target="_blank">Vandelay797</a></p>

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