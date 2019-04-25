Американец посмотрел "Капитана Марвел" 116 раз, потратив на это 237 часов

Стив Руппел из штата Висконсин любит супергероев и попадать в Книгу рекордов Гиннесса. Почему бы не совместить два увлечения?

Мануальный терапевт Стив Руппел четырежды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Как-то раз он, к примеру, пробежал полумарафон в наибольшем количестве футболок. А недавно удивился, узнав, что нынешний рекордсмен вошёл в историю, посмотрев любимый фильм всего лишь 104 раза, и твёрдо решил, что ему ничего не стоит повторить это достижение, сообщает канал WSAW.

Начиная с 7 марта, когда фильм "Капитан Марвел" вышел в прокат, мужчина был в кинотеатре уже 116 раз. Впрочем, на этой цифре он был вынужден остановиться, потому что показ фильма в городе Ротшильде, где он живёт, просто закончился. Чтобы его рекорд могли зафиксировать, необходимо было каждый раз делать фото на фоне афиши, сохранять все билеты и получить показания двух свидетелей.

Стиву пришлось брать отгулы на работе и просиживать в креслах кинотеатра почти все выходные. Всего он провёл за просмотром фильма 14 268 минут. Бороться со скукой во время просмотра фильма ему помогало внимание к деталям.