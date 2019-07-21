10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году

Кажется, нас уже нельзя удивить, но всегда находятся те, кто доказывает обратное.

15 июня во Флориде 633 аквалангиста достали из воды более 9 тысяч фрагментов мусора. Это была крупнейшая акция по очистке морского дна

27 марта близ города Киркенес (Норвегия) дайвер Энтони Уильямс погрузился под лёд на 70,3 м без акваланга и поднялся на поверхность через 2,5 минуты

9 марта японка Канэ Танака была признана старейшим жителем планеты. На момент фиксации рекорда её возраст составлял 116 лет и 66 дней

Это фото набрало самое большое количество лайков в истории "Инстаграма" (на данный момент — более 50 млн)

Официальная страничка принца Гарри и Меган Маркл в "Инстаграме" была создана 2 апреля. Миллион подписчиков пара набрала за рекордные 5 часов 45 минут

Тапиру Кингуту из британского заказника Порт Лимпн исполнился 41 год, и это ещё один новый мировой рекорд. Обычно тапиры живут не больше 25–30 лет

Британцы Мэтт Эверард и Рассел Ширман разогнали свою трёхколёсную моторикшу до впечатляющих 119,5 км/ч. Это самый быстрый тук-тук в мире

Хотите верьте, хотите нет, но в этой пицце — 154 сорта сыра. Её приготовил Джонни Ди Франческо из Мельбурна. Предыдущий рекорд — 111 сыров на пиццу

В этом году в Пуно (Перу) прошёл крупнейший в мире парад альпака. В акции приняли участие 1048 особей, которые прошли по улицам вместе с хозяевами

Самый большой замок из песка построили на острове Рюген в Германии. Высота сооружения составила 17,6 м. На его создание ушло 11 тысяч тонн песка

Южное сияние, хромосфера и Око Саурона. Лучшие снимки неба и космоса 2019 года