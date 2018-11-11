"О нём ещё долго будут говорить". Австралийка родила малыша весом 5,75 кг

Мамой малыша-рекордсмена стала 28-летняя Никки Белл из Сиднея. По её словам, несмотря на вес ребёнка, роды были безболезненными. В СМИ и соцсетях её называют матерью-героиней, а работники больницы, где прошли роды, говорят, что она навсегда вошла в историю их учреждения.

28-летняя Никки Белл родила сына в госпитале Блэктаун. "Мы готовились к тому, что малыш будет крупным, но чтобы настолько!" — удивляется она. Ребёнок весом 5,75 кг появился на свет без осложнений. Роды длились 2,5 часа, но прошли безболезненно.

Паркер Джеймс покинул утробу спустя 33 недели и три дня после зачатия. Он стал самым крупным ребёнком, когда-либо появлявшимся на свет в госпитале Блэктаун. Работники учреждения рассказали об этом на своей странице в Facebook.

Мы рады сообщить, что Паркер и его мама Никки чувствуют себя хорошо. Добро пожаловать, Паркер! О тебе ещё долго будут говорить! Blacktown Midwifery Group

О том, что масса Паркера превысит среднестатистическое значение (в Австралии — 3,3 кг), было известно заранее: на 24-й неделе беременности ребёнок весил уже 3,5 кг. Сейчас малыш дома, знакомится со своей 20-месячной сестрой Мэддисон.

Надеюсь, он будет играть в американский футбол. Отец был бы счастлив! Никки Белл

Пост о рождении Паркера вызвал бурную реакцию в соцсетях. "О боже! Какая сильная мама!" — прокомментировал один из пользователей пост о рождении Паркера. "Хорошо, что это произошло не в нашей семье", — написал другой.

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