"Инстаграм" может не раздражать — мы нашли аккаунты, которые реально расслабляют

Если вы раздражены, напряжены или впали в депрессию, тогда вам точно надо зайти в "Инстаграм" и на собственной "шкуре" испытать автономную сенсорную меридиональную реакцию. То есть феномен, который вызывает приятные ощущения при звуке, просмотре или касании предмета. Проверьте сами!

Слайм

Антистрессовый лизун. Его можно купить уже готовый или сделать самостоятельно. Для этого всего лишь нужен клей, тетраборат натрия, который можно купить в аптеке без рецепта, вода и бусинки или блёстки. Мни и наслаждайся.

Обычная резня по мылу

Всё, что понадобится, — красивое туалетное мыло и нож. Сделайте надрезы и теперь просто медленно-медленно убирайте кусочки пальцами. А ещё можете подсушить обмылки и потом их просто поломать.

Кинетический песок

Вот тут сойти можно с ума не только от просмотра видео, но ещё и от мягкого хрустящего звука. Такой песок обычно покупают детям для лепки, так как он отлично держит форму. Ну и по цвету разнообразен.

Губка для флористики

Вот ещё один из приятных способов расслабиться и успокоить расшатанные нервы. В магазине можно купить флористическую губку, в которую обычно вставляют цветы, чтобы они хорошо держались. Просто залейте её водой и насыпьте туда блёсток... много блёсток.... очень много блёсток. А теперь доставайте и начинайте её ломать. Кайф, не правда ли?