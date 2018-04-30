"Инстаграм" может не раздражать — мы нашли аккаунты, которые реально расслабляют

Слайм
Антистрессовый лизун. Его можно купить уже готовый или сделать самостоятельно. Для этого всего лишь нужен клей, тетраборат натрия, который можно купить в аптеке без рецепта, вода и бусинки или блёстки. Мни и наслаждайся.
Обычная резня по мылу
Всё, что понадобится, — красивое туалетное мыло и нож. Сделайте надрезы и теперь просто медленно-медленно убирайте кусочки пальцами. А ещё можете подсушить обмылки и потом их просто поломать.
Кинетический песок
Вот тут сойти можно с ума не только от просмотра видео, но ещё и от мягкого хрустящего звука. Такой песок обычно покупают детям для лепки, так как он отлично держит форму. Ну и по цвету разнообразен.
Губка для флористики
Вот ещё один из приятных способов расслабиться и успокоить расшатанные нервы. В магазине можно купить флористическую губку, в которую обычно вставляют цветы, чтобы они хорошо держались. Просто залейте её водой и насыпьте туда блёсток... много блёсток.... очень много блёсток. А теперь доставайте и начинайте её ломать. Кайф, не правда ли?
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