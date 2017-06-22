Отлучает ли церковь за просмотр "Матильды"?

Журналист Владислав Мальцев о том, как сталкиваются фильм Учителя и православные каноны.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь оказалась в эпицентре громкого скандала. "Прокурор-богослов" якобы заявила, что в РПЦ отлучают людей за просмотр (ещё не вышедшего в прокат, но уже получившего скандальную известность) фильма "Матильда".

Обратимся к первоисточникам.

— Якобы я сказала об отлучении от причастия священнослужителей, которые смотрели фильм "Матильда". Совершенно абсурдная ситуация. Мне непонятно, откуда сотрудники РБК взяли данную информацию и как можно так перепутать то, что было сказано в ответ на их очередной вопрос о просмотре фильма, — написала сегодня Поклонская в "Фейсбуке". — Отвечая им, я... добавила, что знаю, что те прихожане, которые посмотрели кинокартину на так называемых закрытых показах, сегодня в православных монастырях и церквях отлучаются от святого причастия на шесть месяцев. Потому что этот фильм признаётся Церковью хулой на Духа Святого.

Итак, вновь, как и в случае с мироточившими в симферопольском храме бюстом и иконами Николая Второго, Поклонская в добавочном к основному рассказу предложении сообщила об информации, которую получила от других людей. В предыдущем случае журналисты телеканала "Царьград", кстати, сразу позвонили настоятелю этого храма, который подтвердил слова ссылавшейся на него Поклонской.

Прокуроры всё-таки профессиональны во внимании к фактам, в отличие от блогеров с "оценочным мнением" и ссылками на книги, где тиражируемых ими громких утверждений нет...

— Нет, но всё же — что, правда за это отлучают? — вопрошают (в том числе непосредственно меня) резко обеспокоившиеся люди.

Хочется ответить — если вы сами не знаете, какой вывод напрашивается? Либо в вашем храме этого нет (такие случаи неизвестны и синодальным отделам, следовательно, если и были, то очень редки), либо вы вовсе вне Церкви, а в таком случае что же вас так волнует по поводу её внутренних дел?

Разберу кейс по сути для второй категории. Начнём с того, что отлучение от причастия (не от Церкви!) регулярно практикуется священниками и назначается ими как духовниками по своему усмотрению (ведь любая ситуация индивидуальна), когда они считают невозможным допустить человека из-за его состояния к таинствам причастия Кровью и Телом Христовыми.

Почитайте православные сайты, форумы, отдельные ветки на популярных интернет-ресурсах, где священники дают ответы или делятся своим опытом прихожане. Человека могут не допустить к причастию в состоянии гнева или иного греха. Полгода отлучения от причастия — срок не маленький, но столько, например, некоторые клиники назначали женщинам, когда-то давно сделавшим аборт. Несколько меньшие — тем, кто ходит в храм, но и ныне живёт гражданским браком, не желая сочетаться церковным, и т.д. Где-то батюшка построже, где-то поопытнее и не так суров.

Важный момент — отлучение от причастия трактуется в Церкви не как кара и моральная казнь, а как упражнение для человека в его вере, как его испытание в победе над греховными страстями.

Но неужели вдруг просмотр фильма про Николая Второго стал трактоваться в РПЦ как "хула на Духа Святого"? Но дело в том, что есть — и достаточно авторитетные — трактовки этого термина не только как оскорбления в адрес Бога.

— И ныне тот хулит Духа Святого, кто действия и плоды Святого Духа приписывает противнику. Этому подвергаются многие, нередко рачительного опрометчиво называя тщеславным, того, кто показывает добрую ревность, ложно обвиняя в гневе, и многое подобное, лживо приписывая по Лукавым (то есть дьявольским. — Прим. Лайфа) подозрениям, — говорится в пояснениях Святого Василия Великого (IV в. н.э.), одного из "отцов Церкви".

Фильм изображает последнего императора и его жену, канонизированных РПЦ как святых мучеников, первого как охваченного блудной страстью к балерине, вторую чуть ли не как ведьму тёмного культа. Просмотр фильма, зная от этих моментах — сопричастность к таким обвинениям, разве нет?

— Кто грешит в надежде на покаяние, тот виновен в хуле на Духа Святого. Сознательно согрешать с безрассудной надеждой на благодать Божию и думать: "Ничего, покаюсь" — это хула на Духа Святого, — поясняет, например, "Православный словарь" (2003 г.), формулировка приписывается известному пастырю протоиерею Валентину Мордасову (1930–1998 гг.).

Про нарушение канонов веры, как видим, речь не идёт, речь идёт о сознательном выборе верующим просмотра фильма, весьма вольно изображающего жизнь чтимых православных святых.

Зато соцсети вновь, ничего не понимая в теме, дружно коллективно осудили Поклонскую за мракобесие, приписав попутно ей и поклёп на Церковь.