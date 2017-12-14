Навальный от Церкви: протоиерей Чаплин начал борьбу с коррупцией в РПЦ

Экс-председатель (2009–2015 годы) Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин вместе с группой православных клириков и мирян создали организацию под названием "Церковно-общественная комиссия по исследованию нарушений святых канонов и церковного устава". Помимо уже привычной для консерваторов борьбы с фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя Чаплин и его коллеги пообещали вывести на чистую воду поставленных за взятки священников и их покровителей, а также осудили "либеральные тенденции, которые, к сожалению, наблюдаются в Московской патриархии".

По словам Чаплина, общественная инициатива создана не для того, чтобы подменять полномочия церковного суда, а для того, чтобы "исследовать некоторые нарушения канонического права, святых священных канонов, церковного устава, задокументировать эти нарушения и передать их церковным властям, а в некоторых случаях — церковному суду".

— Есть множество проблем в церковной жизни, есть явные нарушения церковного устава и канонических правил, об этом сегодня много говорят, причём часто даже с видеофактами, с аудиофайлами, со свидетельствами людей, но все эти разговоры, все публикации в Интернете не облекаются в процедурную форму. Сейчас мы постараемся облечь их в процедурную форму и максимально добиться того, чтобы от явных свидетельств нельзя было отмахнуться, — говорит Чаплин.

Чаплин уточнил, какие именно проступки священников будут изучаться членами новой организации.

— Это случаи симонии, то есть случаи покупки и продажи церковных должностей и определённых церковных санов… Те, кто виновны в симонии, то есть в поставлении людей на церковное служение за взятки или в принятие церковного служения за взятки, недостойны стоять у престола Божия, их не должно быть в священном сане в Церкви, — отчеканил Чаплин. — Эти люди известны, известна некая централизованная вертикаль, связанная с проблемой симонии, и этих людей у престола Божия стоять не должно, мы постараемся этого добиться. Доказательств мало… но я уверен, что чем дальше, тем больше мы будем получать аргументированные и доказанные свидетельства о том, что происходит, — отметил Чаплин.

Впрочем, этим "церковно-общественная комиссия" ограничиваться отнюдь не намерена.

— Крайности экуменизма, то есть случаи общих молитв с еретиками, вот эти темы будут особо нами отслеживаться, — продолжил Чаплин. — Мы не будем, может быть, слишком увлекаться историческими случаями, пытаясь осудить тех, кто что-то сделал не так 10–20 лет назад или ещё раньше, но вот за новыми случаями нарушений будем стараться тщательно следить.

На последней фразе на лице протоиерея появилась некая ироничная усмешка, и это понятно. 19 июля 2016 года Чаплин опубликовал в блоге "Православная политика" статью, где признавал: "Придя в Церковь через довольно консервативные круги, в конце 80-х — начале 90-х годов я на некоторое время стал искренним экуменистом. Общался с лидерами неформального диссидентского экуменического движения, участвовал в совместных молитвах, — в чём потом покаялся на исповеди". Так что случаи совместных молитв с еретиками, имевшие место "10–20 лет назад и ещё раньше", "церковно-общественной комиссии" действительно лучше не поднимать, иначе она рискует оказаться в достаточно неловком положении, обвинив в этом своего же лидера.

На пресс-конференции представителей новой организации бывший лидер "Народного собора Украины" Игорь Друзь осудил "либеральные тенденции, которые, к сожалению, проявляются в Московской патриархии" и посетовал, что "в Москве… в рамках православного патриотизма встать в оппозицию к определённым, как я говорил, веяниям в патриархии, — это просто обречь себя на большие проблемы". Интересно, что при этом 13 ноября 2014 года Друзь выступал с трибуны на секции в рамках ежегодного съезда Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом.

— Проблему надо решать кардинально, — заявил ближе к концу пресс-конференции ещё один её участник Игорь Старков. — Есть инструменты, чтобы изменить эту ситуацию. Если в каждом регионе, в каждой области появятся комиссии, состоящие не только из священнослужителей, но и из общественных деятелей, ветеранов военных действий, просто уважаемых людей, которые будут говорить своё слово…

В контексте упоминаниях участников военных действий стоит указать, что в анонсе презентации "церковно-общественной комиссии", а также в её начале ведущим было заявлено об участии в мероприятии редактора сайта E.N.O.T. Corp. Владимира Морозова. E.N.O.T. Corp. — группа российских добровольцев из числа участников православных организаций "Народный собор" и "Светлая Русь", с 2014 по 2016 год много раз отправлявшихся в ЛНР, причём, судя по фото, бывших там с оружием. Сейчас они проводят массовые военно-спортивные игры (в формате учений) под Москвой. Морозов в итоге, судя по выложенной видеозаписи, не появился, но ведь и Друзь тоже ранее побывал в окопах Донбасса.

Как упомянул сам Друзь на пресс-конференции, "он насмотрелся на Донбассе разных трагедий, страшных, непередаваемых, и крайне не хотел бы, чтобы эти трагедии продолжились бы, тем более что они продолжились бы, не приведи Господь, здесь, в России, — а эти люди, такие как анафема Денисенко, они ведут дело именно к этому". "Эти богословские ошибки и богословские преступления могут иметь страшные последствия", — добавил Друзь, очевидно, имея в виду контакты РПЦ с раскольниками.