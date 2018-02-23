Пастор по прозвищу Пулемёт Божий. 7 фактов о духовнике президентов

На 100-м году жизни умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм (William Franklin Graham) — человек, которого называли всеамериканским пастором и духовным наставником президентов США. Лайф вспоминает первого телевизионного проповедника ХХ века, который превратил христианские проповеди в шоу и стал настоящей звездой мирового масштаба.

1. Трезвенник поневоле

Детство Билли Грэма прошло в период Великой депрессии. Он родился накануне окончания войны, 7 ноября 1918 года, на молочной ферме возле города Шарлотт, Северная Каролина. Он был старшим из четырёх детей Уильяма и Морроу Грэм, строгих протестантов-кальвинистов.

В юности Билли Грэму нравилось все, что было связано с бейсболом, и он мечтал, что его страсть приведёт его в Национальную бейсбольную лигу. Также он любил тусоваться со сверстникам и пить пиво. Когда в 15 лет отец застал его пьяным, он запер его дома и поил пивом, пока Билли не начинало рвать. Позже Билли вспомнил, что данная "экзекуция" воспитала в будущем проповеднике стойкое отвращение к алкоголю.

2. Семьянин

После окончания средней школы Билли Грэм переехал в Теннесси, чтобы поступить в консервативную христианскую школу, Колледж Боба Джонса. Но здесь он почувствовал чуждость протестантской школьной доктрины, тем более что стал поклонником бродячего евангелического проповедника Мордехая Хэма — весьма эксцентричного типа, передвигавшегося по стране в фургоне, запряжённом парой ослов, и выступавшего в небольших шатрах перед простыми людьми.

Под влиянием Хэма Грэм перевёлся в Библейский институт Флориды. Во время учёбы Грэм был рукоположен в священники, а затем, получив степень бакалавра теологии, переехал в штат Иллинойс, где продолжил обучение в Христианском колледже Уитона.

Там он и познакомился со своей будущей женой Рут Маккью Белл, которая мечтала стать миссионером пресвитерианской церкви в Китае.

Они поженились через два месяца после окончания им колледжа. За всё время у них родилось пятеро детей — дочери Вирджиния (1945), Анна Грэхам Лотц (1948), Руфь (1950), сыновья Франклин Грэм (1952), Нед Грэхам (1958).

3. "Крестоносец" из шатра

После окончания колледжа Грэм несколько лет был пастором баптистской церкви в городке Уэстерн-Спрингс, штат Иллинойс. Затем он вступил в организацию "Молодежь за Христа", которая проповедала среди ветеранов войны, страдавших посттравматическими расстройствами и психозами. Именно тогда Грэм принял решение устраивать "Крестовые походы" — то есть проповедовать Евангелие не в храмах, а в шатрах, как бродячий проповедник.

Однако Билли Грэм имел куда большие амбиции, и он не собирался довольствоваться полупустыми скамейками. Тогда он стал делать анонсы на радио, акцентируя на том, что во время службы будут присутствовать какие-нибудь актёры из Голливуда, — он всеми силами старался привлечь в свою церковь именно людей актёрских специальностей, рассчитывая, что люди сами пойдут к нему, чтобы посмотреть на знаменитостей.

4. По прозвищу Пулемёт

В 1950 году его пригласили на радио вести христианское шоу "Песни в ночи". Также он еженедельно вёл программу на радио ABC "Час решения" — благодаря беглой речи и неиссякаемой энергии Билли Грэм заслужил у радиослушателей прозвище Пулемёт Божий.

Вскоре на деньги медиамагната Уильяма Херста он учредил Евангельскую ассоциацию Билли Грэма (ЕАБГ) — христианскую корпорацию, которая производила авторские программы с проповедями Грэма для всех американских станций. Сначала программы Грэма передавали 150 станций, но потом число их возросло до 1200 по всей Америке.

В 1952 году Евангельская ассоциация Билли Грэма создала Баптистскую киномиссию для распространения личных историй обращения с помощью фильмов.

Также ЕАБГ запустила и издательский проект — первым Грэм стал выпускать журнал "Христианство сегодня", который вот уже свыше 60 лет является одним из самых популярных изданий христиан-баптистов. В 60-е годы Ассоциация Билли Грэма вышла на международный уровень: в десятках странах мира были открыты международные офисы, которые начали выпускать периодические издания, пластинки, кассеты, фильмы и книги для испаноязычной аудитории.

Билли Грэм одним из первых оценил и перспективы телевидения — он стал первым проповедником в США, который запустил собственное телевизионное шоу, благодаря которому он сам стал настоящей суперзвездой шоу-бизнеса.

5. Духовник президентов

Популярность Билли Грэма сделала его вхожим в кабинеты власти на всех уровнях, включая и Белый дом. Первым президентом, с которым встретился Грэм, был Гарри Трумен. Это случилось ещё в 1950 году, когда лидеров движения "Молодёжь за Христа" пригласили на приём в Белый дом.

Первым президентом, кто обратил на Грэма персональное внимание, был Дуайт Эйзенхауэр — это произошло во время событий 1957 года, когда губернатор штата Арканзас Орвил Фобус отказался выполнить решение суда о совместном обучении чернокожих и белых школьников. После того как руководство города Литл-Рок во главе с губернатором преградило путь в школу девятерым чернокожим подросткам, президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал ввести в Литл-Рок войска, которые сломили сопротивление белых. И перед тем как принять решение о вводе войск, Эйзенхауэр и решил поговорить с кем-нибудь из проповедников. Помощник и назвал ему имя Грэма — как самого популярного молодёжного пастора. Второй раз Эйзенхауэр пригласил Грэма уже перед самой смертью — он хотел исповедаться в больнице.

После этого за Грэмом и закрепилась слава "пастора президента" — он встречался практически с каждым президентом США, кроме Дональда Трампа, наставляя их на путь истинный.

Джон Кеннеди пригласил Грэма провести с ним день в своём особняке в Палм-Бич за 4 дня до инаугурации. Линдон Джонсон несколько раз приглашал Грэма на семейное ранчо, а Ричард Никсон даже называл его своим другом. Когда же разразился Уотергейт, пастору передали слова президента, обращённые к секретарю: "Не позволяйте Билли Грэму приближаться ко мне, я не хочу, чтобы он был испачкан Уотергейтом".

Встречался с "пастором президентов" и Джеральд Форд, а Джимми Картер лично участвовал в "Крестовом походе" 1966 года по штатам Джорджия и Атланта. "Крестоноцсцем" был и Рональд Рейган — они познакомились с Грэмом ещё в ту пору, когда будущий президент США был президентом Гильдии киноактёров Голливуда. Почётным участником "Крестового похода" был и Билл Клинтон — это произошло в 1989 году, когда Клинтон занимал пост губернатора Арканзаса.

Джордж Буш — старший пригласил Грэма в Белый дом в ту самую ночь 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Там он и познакомился с Бушем-младшим, для которого он стал настоящим духовным наставником, — в период когда Буш-младший бросал пить.

И единственным президентом, кто не стал приглашать Грэма в Белый дом, а сам приехал к нему в гости, был Барак Обама — в апреле 2010 года он навестил больного пастора в его доме в Монтрите, Северная Каролина.

6. Баптист, который собирал "Олимпийский"

Несмотря на то что в 1954 году Билли Грэм провозгласил себя непримиримым врагом СССР, заявив о том, что "либо коммунизм должен умереть, либо христианство, потому что на самом деле это борьба между Христом и Антихристом", он стал и первым баптистским проповедником, посетившим Советский Союз. Произошло это в мае 1982 года, когда Билли Грэм получил официальное приглашение от патриарха Московского и всея Руси Пимена выступить на международной конференции религиозных деятелей по защите мира.

В ответ Грэм отправил письмо советскому послу в США Анатолию Добрынину, в котором поставил условие своего визита: возможность проповедовать Евангелие без какой-либо цензуры.Он пообещал не делать никаких резких заявлений: "Моя цель состоит в том, чтобы мой визит в Советский Союз был взаимополезным с точки зрения сближения наших народов и правительств. По этой причине ни во время моего визита в Советский Союз, ни по возвращении в Соединённые Штаты я не буду делать каких-либо заявлений, которые могли бы поставить в затруднительное положение принимающих меня в Советском Союзе лиц или советское правительство". Советские дипломаты согласились, и Грэм стал первым американцем, который с кафедры патриаршего Елоховского собора в Москве трижды провозгласил на русском языке: "Христос воскресе!" (его визит как раз пришёлся на Пасху).

В 1984 году во время 12-дневной поездки по городам СССР он посетил Ленинград, Москву, Таллин и Новосибирск, где выступил в общей сложности более 50 раз в православных храмах и евангельских церквах, в Ленинградской духовной академии, в новосибирском Академгородке и на праздновании 100-летия миссионерской работы баптистов в России.

А в 1992 году проповедь Грэма во время богослужения в Москве в спортивном комплексе "Олимпийский" в течение трёх дней услышали около 155 тысяч человек; трансляция велась через установленные на улице мониторы для людей, которые не смогли попасть в "Олимпийский".

7. Отшельник

В 2002 году Билли Грэм объявил о диагностированной у него гидроцефалии. Передав все дела сыновьям, Билли и его жена уединились в своём доме в штате Северная Каролина. В 2007 году Рут скончалась от пневмонии и дегенеративного остеоартрита, после чего Билли Грэм вообще отказался покидать свой дом и общаться с прессой.

В 2015 году Грэм выпустил свою последнюю книгу "Где я: Небо, вечность и наша жизнь за пределами", в которой он подверг резкой критике состояние духовного здоровья нации. "Наша страна остро нуждается в духовном пробуждении, — писал он. — Были времена, когда я плакал, переезжая из города в город, потому что я видел, как далеко люди отошли от Бога... Сейчас американцы уже не вспоминают Бога".

В том же году в Москве побывал его сын Франклин Грэм, который передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова отца: "Я молюсь и призываю верующих молиться о России. Ваша огромная страна защищает христиан всего мира".