Статуя Девы Марии заплакала кровью, когда её хозяйка молилась о здоровье матери

Статуя Девы Марии, находящаяся в доме семьи Фриас на юге Аргентины, вновь заплакала кровью, сообщает Daily Mail. Как утверждает её владелица Розана, чудо случилось уже в тридцать восьмой раз.

Паломники стали стекаться в дом Розаны Фриас после того, как стоящая там статуя Девы Марии заплакала кровью. Впервые это необычное явление было зафиксировано в апреле 2017 года, и с тех пор скульптура святой плакала уже 38 раз.

По словам Розаны, на этот раз статуя заплакала, когда она молилась ей о здоровье своей матери. Женщина верит, что это изваяние обладает чудотворной силой. Так, одна из паломниц утверждала, что после прикосновения к статуе у неё рассосалась опухоль.

Я всегда говорю людям, что всё зависит от веры, а не от нас, поскольку сами мы ничего не делаем. Мы только открываем двери, чтобы люди могли прийти сюда и помолиться, и через неё Бог совершил чудо Розана Фриас

Отметим, что причины, по которым статуя "плачет кровью", пока неизвестны. Её владелица пока не позволяет учёным изучить изваяние.

Статуя Девы Марии заплакала на глазах у прихожан, и её слёзы пахнут розами