Статуя Девы Марии заплакала кровью, когда её хозяйка молилась о здоровье матери

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Статуя Девы Марии заплакала кровью, когда её хозяйка молилась о здоровье матери

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Статуя Девы Марии, находящаяся в доме семьи Фриас на юге Аргентины, вновь заплакала кровью, сообщает Daily Mail. Как утверждает её владелица Розана, чудо случилось уже в тридцать восьмой раз.

Паломники стали стекаться в дом Розаны Фриас после того, как стоящая там статуя Девы Марии заплакала кровью. Впервые это необычное явление было зафиксировано в апреле 2017 года, и с тех пор скульптура святой плакала уже 38 раз.

По словам Розаны, на этот раз статуя заплакала, когда она молилась ей о здоровье своей матери. Женщина верит, что это изваяние обладает чудотворной силой. Так, одна из паломниц утверждала, что после прикосновения к статуе у неё рассосалась опухоль.

Я всегда говорю людям, что всё зависит от веры, а не от нас, поскольку сами мы ничего не делаем. Мы только открываем двери, чтобы люди могли прийти сюда и помолиться, и через неё Бог совершил чудо

Розана Фриас

<p>Фото: DNI Salta</p>

Отметим, что причины, по которым статуя "плачет кровью", пока неизвестны. Её владелица пока не позволяет учёным изучить изваяние.

Статуя Девы Марии заплакала на глазах у прихожан, и её слёзы пахнут розами

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