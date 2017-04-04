Архиепископ возложил цветы у станции метро "Технологический институт"

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Архиепископ возложил цветы у станции метро "Технологический институт"

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Фото: © spbda.ru

Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ.

— Рано утром 4 апреля архиепископ (Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии. — Прим. Лайфа) Амвросий и студенты академии посетили место вчерашнего теракта. Справа от входа на станцию уже лежит множество цветов и стоят зажжённые свечи. В память о жертвах взрыва владыка и студенты возложили два букета белых роз и пропели "Вечную память", — говорится в публикации.

 

Вчера митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий обратился к родным жертв теракта со словами соболезнования, пообещав "всю возможную помощь" со стороны Церкви.

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