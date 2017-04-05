Конвейер убийства. Как ИГИЛ ставит на поток подготовку террористов из детей

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Конвейер убийства. Как ИГИЛ ставит на поток подготовку террористов из детей

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Обложка видео TheLipTV

Норвежская газета Aftenposten опубликовала большую статью, где рассматривается новая тактика ближневосточных джихадистов. Как и гитлеровская Германия начала 1945 года, в настоящее время ИГИЛ* делает последнюю ставку на детей, которых массово готовят к роли смертников.

— Дети являются в настоящее время основной целью работы ИГИЛ, — отметила египетская военная корреспондентка Абир Саади, сейчас работающая в Университете Дортмунда (Германия) над докторской диссертацией о вербовочных стратегиях ИГИЛ.

По словам Саади, "в 2014 году ИГИЛ проводило кампанию, в которой были показаны заложники и обезглавливание, после этого была кампания прославления иностранных боевиков, после этого кампания в "Твиттере" в 2015 году, направленная против женщин, а в середине 2016 года эта организация нацелилась на детей".

 

— В связи с ударами по их базам у них возникла нехватка людей, поэтому они делают ставку на детей, — объясняет она. — Особенно с осени 2016 года они (ИГИЛ. — Прим. Лайфа) старались выкладывать новые пропагандистские фильмы, где внимание концентрируется на детях.

То, что "использование детей террористами ИГИЛ растёт", подтвердил Aftenposten и американский эксперт по терроризму Миа Блум.

В 2016 году специалисты из "мозгового центра" Quilliam (Великобритания) опубликовали подробное исследование "Дети "Исламского государства", основанное на фильмах, фотографиях и других опубликованных террористами материалах. Из него следует, что ИГИЛ поставило на поток подготовку из несовершеннолетних снайперов, солдат, охранников, вербовщиков и смертников.

— Террористы ИГИЛ разработали собственное приложение, которое должно научить маленьких детей арабскому алфавиту. Организация Site Intelligence Group следит за террористической сетью и опубликовала в марте 2017 года видео о том, как ИГИЛ промывает мозги детям и молодёжи, в частности, используя приложение алфавита, — пишет норвежская газета. — Танки, оружие, ракеты. Всё это слова, которые быстро появляются в приложении с цветными иллюстрациями, которые так любят дети, и это рисунки танков, пулемётов и ракет.

Есть даже описания школ, открытых джихадистами на захваченных территориях.

— Дети рассказывали мне, что ИГИЛ изменило в школе метод обучения детей, — писал в январе этого года в издании Aftenposten журналист Афшин Исмаели, побывавший в только что освобождённом от террористов восточном Мосуле. — В математике говорилось "две пули плюс две пули равно четырём". На уроке химии их учили делать бомбы. На уроках чтения говорилось, что Б — это буква, с которой начинается слово бомба, а К — буква, с которой начинается слово "ката" (убивать).

На "уроках джихада" в школе проходили борьбу, разборку и стрельбу из огнестрельного оружия, а заканчивались занятия смотром учащихся в военной форме на плацу.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.

Автор:
Владислав Мальцев
ВМ
Владислав Мальцев
Руководитель направления #Религия L!FE
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