На Украине рассказали о реализации новой унии с католиками

В харьковском Свято-Дмитриевском храме, принадлежащем неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), прошёл собор этой религиозной организации. Новым стало то, что на нём присутствовал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук, вместе с архиепископом Полтавско-Харьковским УАПЦ Игорем (Исиченко) рассказавший о ходе объединения двух конфессий.

— Архиепископ Игорь и патриарх (на этот титул лидеры УГКЦ претендуют с 1975 года, Ватикан, которому они подчинены, его не признаёт. — Прим. Лайфа) Святослав рассказали о ходе процесса объединения Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (о) с УГКЦ, — сообщается на сайте Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ. — Делегаты обратились к папе Франциску с письмом, в котором подтвердили намерение к получению административного единства и полного общения с УГКЦ.

Кроме того, участники собора приняли решение о проведении в июле этого года паломничества в главный культовый центр украинских католиков восточного обряда (греко-католиков) — религиозный комплекс в Зарванице (Тернопольская область).

Объединительный процесс (точнее, поглощение Полтавско-Харьковской епархией УАПЦ, которая насчитывает от силы пару десятков приходов, на порядки более многочисленной УГКЦ) начался в 2015 году. 1 апреля 2015 года собор епархии принял обращение к греко-католикам о достижении евхаристийного (молитвенного) общения и административного единства, на которое 18 сентября 2015 года публично ответил согласием от лица Священного Синода УГКЦ Шевчук.

Как отмечали украинские религиоведы, архиепископ Исиченко, давно превративший Харьковско-Полтавскую УАПЦ де-факто в отдельную раскольническую церковь, для ясности называемую УАПЦ (о), и до этого был "в хороших отношениях с УГКЦ: он постоянно организовывал богомольные паломничества в греко-католическую святыню в Зарванице". Но новая уния — дело качественно иное, несмотря на то что речь идёт о неканонической православной структуре.

— Думаю, УГКЦ консультировалась в этом вопросе с Римом, поскольку вряд ли они могли принять такое решение самостоятельно, — заявила 25 апреля 2016 года киевской газете "День" заведующая отделом проблем религиозных процессов в Украине Института философии Национальной академии наук Украины Людмила Филипович. — У Рима есть много восточных церквей, с которыми по вероисповеданию они являются единомышленниками, но за ними оставили право на обрядовую неримскую традицию... Римская курия заинтересована в том, чтобы даже такая маленькая единица, как Харьковско-Полтавская епархия (УАПЦ. — Прим. Лайфа) стала частью их церкви, так как это работает на их кафоличность (наличие в данной церкви "всей полноты" истинного христианского вероучения. — Прим. Лайфа), вселенскость и глобальность.

Можно отметить, что именно новый папа Франциск санкционировал 2 апреля 2014 года избрание главы Харьковской епархии УГКЦ, созданной в 2002 году и с тех пор бывшей де-факто вакантной, так как экспансия католиков в традиционно православные регионы Восточной Украины вызвала мощнейший международный скандал. При этом, как сообщил в марте 2015 года автору этой статьи директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский, "за последние годы какого-либо роста числа греко-католиков в центре или на востоке Украины не фиксируется, как была одна община в Харькове, так и есть". Расширение, стало быть, нужно было вести иначе.

— Верующих у УАПЦ там количественно немного, но это та их часть, которая готова к активному действию, а не посещает храмы только ради крещения детей или отпевания покойников, — пояснил автору этой статьи Антошевский. — УАПЦ собирает определённую аудиторию в этих регионах, в первую очередь это патриотически настроенная украинская интеллигенция.

Слово "патриоты" в терминологии современной Украины, как правило, означает националистов, порой весьма радикальных. Поддержку УАПЦ (о) в нулевые оказывали и харьковские "расовые социал-националисты" из "Патриота Украины" Андрея Билецкого, весной 2014 года наиболее рьяно участвовавшие в силовом подавлении "русской весны" на востоке Украины, — сначала в формате незаконного вооружённого "Чёрного корпуса", а затем батальона (позже полка) "Азов".

— На защиту харьковского Свято-Дмитриевского храма УАПЦ осенью 2005 года (его здание планировал приватизировать Московский патриархат) вместе с местными казаками и уэнэсовцами* стала группа бойцов организации "Патриот Украины", среди которых на тот момент не было ни одного православного (большинство были язычниками), — заявлялось в начале 2010-х в публикации на сайте организации Билецкого.

По этой же причине боевики "Азова", публично демонстрирующего свою принадлежность к воинствующему неоязычеству, в недавнее время мобилизовывались на поддержку ещё одной раскольнической структуры — Киевского патриархата. В свою очередь, Дмитриевский храм УАПЦ предоставил 11 января 2014 года свою трапезную для заседания Всеукраинского форума Евромайданов, посвящённого координации антисистемных сил протеста.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.