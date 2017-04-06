Муфтият Дагестана организует акцию в поддержку жертв теракта в Петербурге

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Муфтият Дагестана организует акцию в поддержку жертв теракта в Петербурге

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Фото: © vk.com/МР "Кизилюртовский район"

В Махачкале сегодня пройдёт акция по сдаче крови в поддержку пострадавших от теракта в метро Санкт-Петербурга. В организованной муфтиятом республики акции примут участие учащиеся религиозных учебных заведений — Дагестанского гуманитарного института, Гуманитарно-педагогического колледжа, Медицинского колледжа им. Башларова, Дагестанского исламского университета и действующего при последнем женского образовательного центра "Гьидаят".

 

— Этой акцией мы хотим выразить своё осуждение произошедшему в Санкт-Петербурге... показать свою солидарность с теми, кто пострадал от теракта, и осуждение любого насилия, особенно в отношении мирного населения, — отметил первый заместитель председателя Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан, оказывающего содействие акции, Харбил Харбилов. 

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