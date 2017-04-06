Линдси Лохан появилась на пляже в мусульманском купальном костюме

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Линдси Лохан появилась на пляже в мусульманском купальном костюме

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Фото: © twitter.com/LaloDagach

О бенефисе скандально известной деятельницы шоу-бизнеса на берегу моря в Пхукете сообщила британская газета The Daily Mail, опубликовавшая целую фотосессию Лохан в буркини.

Буркини — разработанный в 2004 году пляжный наряд, полностью закрывающий тело, волосы и даже зону под подбородком, которые женщинам запрещено публично показывать по шариату.

 

Напомним, в январе этого года Лохан заявила журналистам газеты The Sun о желании принять ислам, а уже в конце февраля её задержали и подвергли обыску в аэропорту Хитроу (Лондон), так как актриса была облачена в хиджаб (исламский головной убор). 

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