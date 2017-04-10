За погром кладбища в Петербурге арестовали нациста-язычника

Василеостровский суд Санкт-Петербурга арестовал вчера двух совершеннолетних, обвиняемых в погроме на Смоленском кладбище города, — 33-летнего Александра Аленичева и 23-летнего Олега Трофимова. Оба они, судя по аккаунтам в социальных сетях, позиционировали себя как приверженцы неонацизма, а Аленичев был фанатом викингов, неоязычества и "Азова".

В данных профилей в соцсети "ВКонтакте" у обоих обвиняемых, крушивших 8 апреля кресты и надгробия, прописаны цифры 14/88 — хорошо известные аббревиатуры неонацистского движения (88, в частности, означает Heil Hitler — по порядковому номеру буквы H в латинском алфавите). Анкета Трофимова заполнена достаточно слабо: на трёх имеющихся фотографиях он либо на футбольном матче, либо на тренировках на фоне фанатской символики "Зенита".

Другое дело — его более взрослый коллега. Аленичев состоял в целом ряде групп как фанатской, так и праворадикальной, в том числе неоязыческой, направленности ("Славяне / Язычество / Русь", "ϟЧесть и кровьϟ Мы славяне! Боги с нами!" и т.п.). На стене — многочисленные репосты о том, что "война — образ жизни вотаниста" (Вотан — языческий бог древних германцев и скандинавов), на фото он позирует то со вскинутой рукой, то в футболке с языческим коловратом (восьмиконечный свастический символ), либо на фоне граффити и зенитовских наклеек с таковым.

Интересная деталь: среди групп во "ВКонтакте", в которые был записан Аленичев, — и две заблокированные в России — "Правый сектор"* и "Освитний корпус". Последняя связана с полком Нацгвардии "Азов", укомплектованном неонацистами-язычниками, а приверженность к этому формированию житель Санкт-Петербурга демонстрировал вплоть до того, что 12 марта этого года разместил на своей странице репост с изображением символики этой части, внесённой в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

"Азов" не скрывает своих контактов с неонацистами в России и с 2014 года собрал в своих рядах некоторое количество бежавших из России праворадикалов, продолжающих поддерживать связи с единомышленниками на родине.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.