Журналисты украинского издания "Страна" записали слова жены убитого депутата Госдумы, посетившей сегодня его могилу на Зверинецком кладбище Киева.

— Он воин, он воин света, — ошарашила их заявлением Максакова, очевидно, имевшая в виду песню "Воины света" группы Brutto, ставшую неформальным гимном боевиков Майдана и АТО.

Далее она заявила собравшимся о том, что "Денис — ангелоподобное существо — это было понятно с первых наших разговоров и встреч".

— Он праведник настоящий, — продолжила Максакова. — Господь его избрал для такой миссии.

После этого она пообещала, что все виновные "ощутят на себе кару Господню".

Как выяснилось из упоминания певицы про "патриарха нашего Филарета", Вороненкова не случайно отпели во Владимирском соборе, захваченном в 1992 году не признанным ни одной из православных церквей мира Киевским патриархатом. Вождь раскольников Филарет в апреле 2014 года прямо потребовал от новых украинских властей применить оружие против жителей юго-востока страны, отправив своих клириков на "духовное окормление" карателей, а в ноябре 2016 года заявил, что население Донбасса "свою вину должно искупить страданиями и кровью".

Впрочем, как отмечалось ранее, "истинные украинские патриоты" не оценили подобного рвения пары иммигрантов, сочтя Дениса "агентом Москвы".