СМИ: В 2015 году Джалилов угрожал "неверным", что они "умоются кровью"

Об этом РБК сообщил источник в Управлении СК РФ по Петербургу.

— Джалилов радикализировался именно в 2015 году, — пишет издание со ссылкой на его слова. — По его словам, 27 декабря 2015 года в московское отделение Главного управления по противодействию экстремизму МВД на Джалилова и ещё шесть человек поступило заявление по факту призывов к терроризму и угроз. Джалилов и его знакомые обещали "кафирам" (неверным) на своих страницах в соцсети "ВКонтакте", что те "умоются кровью", говорилось в заявлении. Московские полицейские переправили жалобу по месту жительства Джалилова.

Пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников подтвердил РБК, что угрозы "неверным" действительно поступали с одного из реальных аккаунтов Джалилова.

Характерно, что именно в конце 2015 года внешний облик будущего смертника на фотографиях в его аккаунтах в соцсетях меняется. На фотографии, размещённой в одном из них 15 сентября 2015 года, на нас смотрит уже не безбородый юнец, а человек с типичной внешностью салафита (представителя нетрадиционного ислама) — с бородой и тщательно выбритыми усами. Аналогично выглядят и окружающие его молодые люди. Где сделан снимок, неизвестно.