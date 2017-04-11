Муфтий призвал допустить "сотню богословов" к работе в школах и вузах

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов призвал государство увеличить финансирование и расширить сферу деятельности муфтиятам.

— Нужен корпус серьёзных исламских богословов численностью не один-два человека, а под сотню, у которых будут свои циклы проповедей не о радикализме, а о правильном понимании ислама, которые будут допущены к СМИ, работе в школах, колледжах, вузах, — заявил Мухетдинов Агентству городских новостей "Москва". — Должны выделяться средства на открытие востоковедческих и исламоведческих кафедр, факультетов, поддержку исламских вузов.

Стоит отметить, что исламские религиозные организации в России уже давно финансируются через созданный в декабре 2006 года при участии государства Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования. Бюджет фонда на первом году работы благодаря привлечению помощи спонсоров составил 250 млн руб. Всего же, как сообщил журналистам входивший в правление фонда советник по религиозным вопросам Администрации Президента РФ Алексей Гришин, "при активном участии государства на поддержку ислама в России только в 2007 году поступило около 800 млн рублей".

В частности, около 400 млн руб., по словам Гришина, были выделены в 2007 году на развитие исламского религиозного образования. К этой работе были в партнёрстве с пятью исламскими вузами подключены пять крупных государственных учебных заведений.

Позже к ним добавился ряд кафедр исламоведения, в том числе в православных учебных заведениях (например, в августе 2016 году такая была открыта в Казанской духовной семинарии). Наконец, на прошедшем в мае 2016 года форуме "Ислам на Дальнем Востоке" было заявлено о том, что достигнута договорённость о подготовке дальневосточного исламского духовенства в государственных вузах Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска.

В то же время о состоянии деятельности ряда собственно исламских вузов можно судить по Нижегородскому исламскому институту, созданному в 2004 году Мухетдиновым на выделенный Исламским банком развития (Саудовская Аравия) грант в 358 тыс. долл. В декабре 2013 года институт был ликвидирован судом по просьбе ректора в связи с отсутствием лицензии на общеобразовательную деятельность и прочими нарушениями, которые он не мог устранить.