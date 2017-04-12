СМИ: В Страстную пятницу Эрдоган хочет провести намаз в Святой Софии

Об этом сообщают западные и греческие массмедиа.

— Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готовится к молитве в следующую пятницу, 14 апреля, в Святой Софии в Константинополе, христианском храме, который отец республиканской Турции Кемаль Ататюрк провозгласил в 1934 году музеем, — сообщило, например, 4 апреля авторитетное западное католическое информагентство Asia News. — Эрдоган не придёт один: его будут сопровождать представители его исламистской партии AKP (Партия справедливости и развития, тур. Adalet ve Kalkınma Partisi. — Прим. Лайфа) и религиозные лидеры Стамбула. По христианскому календарю следующая пятница — Великая пятница (она же Страстная пятница, пятница Страстной недели, связанной с крестным путём Христа. — Прим. Лайфа), и это событие состоится всего за два дня до референдума 16 апреля, решительно продвигаемого Эрдоганом в Турции для установления абсолютной президентской власти, усиления неоосманизма (Эрдоган претендует на восстановление Османской империи. — Прим. Лайфа) и исламизма.

Первоисточником информации, судя по всему, является статья "Станет ли Айя-София (так после превращения в 1453 году в мечеть называлась Святая София. — Прим. Лайфа) большим сюрпризом" в турецкой газете Sözcü от 20 марта, написанная постоянным автором этого издания Зейнапом Гюркенли. Гюркенли обращает внимание на закономерность такого демонстративного шага накануне столь важного для Эрдогана референдума о его полномочиях.

— Начиная со скандала с Нидерландами, вся риторика президента Эрдогана строится на создании искусственного кризиса с западными странами, на противопоставлении "мусульман и крестоносцев", на растравливании христианско-мусульманской вражды, — утверждает турецкий журналист. — Эти речи требуют ещё большего финального "действия"... В первую очередь, Эрдоган и лидеры AKP будут вместе на пятничном намазе в Айя-Софии.

Как сообщает Asia News, в начале апреля в проправительственных газетах Турции активно обсуждалась книга историка Мустафы Армагана "Интрига с Айя-Софией" (Aya Sofia Entrikalari), где утверждается, что подписанный в 1934 году Ататюрком указ о превращении переоборудованной из собора мечети в музей якобы является фальшивкой и не имеет юридической силы.

— Выступая на турецком телевидении, историк заявил, что футбольная команда Афин использует изображение Святой Софии без мусульманского символа полумесяца, но с христианским крестом сверху, — сообщил 8 апреля сайт GreekReporter.com о ещё одном популяризируемом в Турции тезисе Армагана. — Ведущий шоу, на котором появился историк, утверждал на этом основании, что крест сверху (Святой Софии. — Прим. Лайфа) означает, что греки начинают крестовый поход против Турции, и призвал турецкий народ подняться и сражаться за собор Святой Софии.

Стоит отметить, что с 6 июня по 5 июля 2016 года по решению властей Турции государственный исламский телеканал TRT Diyanet ежедневно транслировал чтение Корана, проводимое в Святой Софии, которое открыл председатель Управления по делам религии Турции Мехмет Гермез.

— Решение турецкой стороны читать Коран в Святой Софии практически превращает её снова в мечеть. Это провокационный шаг, показывающий неуважение к православным христианам, — заявила 6 июня 2016 года крупнейшая греческая консервативная партия "Новая демократия".

Как заявили тогда представители правящей партии, этот шаг стал ответом Западу.

Впрочем, действия турок вполне продуманны, хотя и эмоциональны.

— Поскольку Соединённые Штаты помогают Рабочей партии Курдистана, а Германия цепляется за ложь о геноциде, дружбы больше нет. Наша очередь — Айя-София должна быть открыта для молитвы, — написал 2 июня 2016 года в "Твиттере" депутат парламента от AKP Шамиль Тайяр.

Ранее, в декабре 2013 года, в поддержку превращения Святой Софии в действующую мечеть публично высказался вице-премьер Турции Мехмет Арынч. В свою очередь, радикальные исламисты начиная с 2012 года проводят приуроченные к взятию Константинополя султаном Мехметом Фатихом многотысячные намазы перед музеем, призывая вернуть Айя-Софии статус мечети, завоёванный вместе с городом вождём османов.