Представитель КПРФ предложил установить в парке Победы Саратова языческого идола

Такая инициатива местных неоязычников, тесно аффилированных с КПРФ, обсуждалась на заседании в Саратовском государственном музее боевой и трудовой славы.

— Дискуссия, на которую были приглашены религиоведы, историки и философы, лидеры национальных общин, получилась жаркой, — сообщает интернет-издание "Взгляд-инфо". — Инициативу размещения (в "Национальной деревне" в городском парке Победы. — Прим. Лайфа) деревянного истукана Перуна озвучил активист КПРФ, приверженец язычества Владимир Маслов.

В августе 2014 года Маслов, возглавлявший Кировский райком КПРФ и городское отделение созданного в 2012 году при компартии движения "Русский лад" (ранее Лайф подробно рассказывал о неоязычниках в этой общественной структуре), уже озвучивал идею построить в одном из городских парков "природный славянский храм", пояснив, что "основное назначение славянского святилища — это возрождение славянского самосознания". Схожей была риторика деятеля и на этот раз, хотя в ней прямо признавался языческий характер изваяния.

— Язычество — уничижительное название того мировоззрения, о котором мы говорим... Когда мы говорим о таких архитектурных формах, мы говорим о славянском мировоззрении, — заявил он, показав собравшимся в музее фотографии предлагаемой для установки деревянной скульптуры с вырезанными на ней молниями и коловратами (восьмиконечными свастическими символами).

Интересно, что на других представленным Масловым фотографиях идол находится в центре некоего комплекса из брёвен и камней, чрезвычайно напоминающего то "славянское святилище", которое он предлагал построить в городском парке в 2014 году.

— Скульптура выполнена из дерева, изображает бога Перуна, как указано на сайте. То есть речь идёт о религии, — возразил Маслову преподаватель кафедры теологии и религиоведения Саратовского государственного института Иван Дорошин. — На мой взгляд, речь идёт об объекте религиозного значения... Мы будем ставить объект веры военных славян?

Преподаватель Саратовской православной духовной семинарии священник Александр Кузьмин отметил, что перед собравшимися представлен в чистом виде неоязыческий проект, и напомнил о деятельности представителей подобных взглядов на Украине, где на базе полка "Азов" под Мариуполем в июне 2016 года был установлен деревянный идол Перуна для бойцов части, многие из которых поклоняются древним славянским богам и пользуются духовным покровительством жрецов неоязыческих общин из разных регионов страны.

— "Айдар", "Азов" — это неоязыческие боевые группы. Это национализм, — считает Кузьмин.

В сентябре 2011 года Маслов, выдвигавшийся в том году в городскую думу от компартии, был оштрафован судом на 150 тыс. руб. за экстремистские высказывания в адрес евреев.

Впрочем, его активности это не помешало. Наоборот, он даже был включён в рейтинг "Лица и события 2012 года", опубликованный по итогам года на сайте КПРФ, где к заслугам Маслова было отнесено то, что он стал в своём городе "организатором "Русской пробежки" (популярное в среде националистов мероприятие. — Прим. Лайфа), объединил вокруг себя большую группу активных граждан".

— Была, есть и никуда не денется Перунова Русь! — заявил вчера Маслов, регулярно исполняющий на городских обрядах неоязычников роль жреца, собравшимся в музее боевой и трудовой славы.