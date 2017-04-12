Пресс-секретарь патриарха: Церковь не благословляла люксовые смартфоны

Читайте также

Пресс-секретарь патриарха: Церковь не благословляла люксовые смартфоны

8

Руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Александр Волков.

Фото: © Patriarchia.ru

Руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Александр Волков сделал специальное заявление по поводу представленных вчера публике "православных" люксовых смартфонов фирмы Caviar, якобы освящённых неким митрополитом РПЦ.

— Обращаю внимание коллег-журналистов на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет, — заявил Волков. — Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей.

 

Пресс-секретарь патриарха выразил сожаление по поводу "агрессивной рекламной кампании производителя", которая, "конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства", из-за которой журналисты вспомнили известную фразу Пелевина "солидный Господь для солидных господ."

— Но так поступать просто нечестно, — отметил Волков.

Автор:
Владислав Мальцев
ВМ
Владислав Мальцев
Руководитель направления #Религия L!FE
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!