Пресс-секретарь патриарха: Церковь не благословляла люксовые смартфоны

Руководитель пресс-службы Московской патриархии священник Александр Волков сделал специальное заявление по поводу представленных вчера публике "православных" люксовых смартфонов фирмы Caviar, якобы освящённых неким митрополитом РПЦ.

— Обращаю внимание коллег-журналистов на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет, — заявил Волков. — Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей.

Пресс-секретарь патриарха выразил сожаление по поводу "агрессивной рекламной кампании производителя", которая, "конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства", из-за которой журналисты вспомнили известную фразу Пелевина "солидный Господь для солидных господ."

— Но так поступать просто нечестно, — отметил Волков.