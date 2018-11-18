Что бывает, когда у строителей руки растут не из того места — 10 примеров

Alpha Structural Inc. — единственная компания в Лос-Анджелесе, имеющая лицензию на проектирование, возведение и ремонт любого типа фундамента для зданий, построенных на крутых склонах. На свой 25-летний юбилей организация решила поделиться фотографиями, сделанными во время проверок аварийных домов. Эти кадры удивят даже видавших виды строителей.

Шины вместо фундамента? Почему бы и нет!

Видимо, это тоже дом заядлого автолюбителя. Только вместо шин — домкрат

Одна из самых интересных находок — человеческий череп, обнаруженный под домом. Экспертиза показала, что ему не меньше тысячи лет

А это улей в разложившемся трупе животного. Такое не каждый день увидишь

Нет ничего хуже, чем наткнуться на газовую трубу, которой здесь не должно быть

"Вот что бывает, когда дерево на протяжении долгого времени соприкасается с влажным грунтом. Оно впитывает воду и гниёт" (Капитан Очевидность)

Этот дом медленно, но верно сползал вниз по склону, и хозяевам пришлось возводить перед ним специальную стену, чтобы предотвратить неизбежное

Похоже, эту стену просто собрали из древних руин

Термиты и сырость сделали своё дело

Если честно, выглядит не очень надёжно

В Лондоне выпавшее окно убило водителя автобуса. Через год после первой попытки