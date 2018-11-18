Что бывает, когда у строителей руки растут не из того места — 10 примеров

Читайте также

Что бывает, когда у строителей руки растут не из того места — 10 примеров

3457
Alpha Structural Inc. — единственная компания в Лос-Анджелесе, имеющая лицензию на проектирование, возведение и ремонт любого типа фундамента для зданий, построенных на крутых склонах. На свой 25-летний юбилей организация решила поделиться фотографиями, сделанными во время проверок аварийных домов. Эти кадры удивят даже видавших виды строителей.

Шины вместо фундамента? Почему бы и нет!

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Видимо, это тоже дом заядлого автолюбителя. Только вместо шин — домкрат

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Одна из самых интересных находок — человеческий череп, обнаруженный под домом. Экспертиза показала, что ему не меньше тысячи лет

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

А это улей в разложившемся трупе животного. Такое не каждый день увидишь

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Нет ничего хуже, чем наткнуться на газовую трубу, которой здесь не должно быть

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

"Вот что бывает, когда дерево на протяжении долгого времени соприкасается с влажным грунтом. Оно впитывает воду и гниёт" (Капитан Очевидность)

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Этот дом медленно, но верно сползал вниз по склону, и хозяевам пришлось возводить перед ним специальную стену, чтобы предотвратить неизбежное

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Похоже, эту стену просто собрали из древних руин

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Термиты и сырость сделали своё дело

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

Если честно, выглядит не очень надёжно

<p>Фото: © <a href="https://www.facebook.com/alphastructural/" target="_blank">Facebook/alphastructural</a></p>

В Лондоне выпавшее окно убило водителя автобуса. Через год после первой попытки

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×