Блогерша сделала ремонт за 5 дней, полностью преобразив заброшенную комнату

У большинства из нас само слово "ремонт" вызывает нервные припадки вместе с неконтролируемыми флешбэками. Но Линн Лим-Уокер из Великобритании является редким исключением из этого правила.

Ей не составило труда превратить пустое унылое помещение в комнату мечты, как с обложки модного журнала. А главное — потратила она на это всего пять дней!

Вместе с женихом они купили свой дом год назад и с тех пор делают ремонт в комнате за комнатой. Гостевую они оставили на потом, ведь это не так важно. Вот только им всё равно пришлось заниматься её преображением... в экстренном порядке, сообщает Bored Panda.

На прошлых выходных мне исполнилось 30, и к нам собрались гости. Я не хотела заставлять их спать в уродливой синей комнате на надувных кроватях. Поэтому я воспользовалась шансом переделать ещё одну комнату в доме Линн Лим-Уокер

Но даже для такого профи в ремонте пять дней оказались слишком маленьким сроком. Так что, если вы тоже вдруг решите, что вам срочно нужно сделать ремонт, будьте готовы к жертвам.

Для вас это просто красивые картинки "до" и "после". А для меня эта неделя была просто "кровь, пот и слёзы" Линн Лим-Уокер

В "Твиттере" Линн поделилась фотографиями, которые наглядно показывали, какую работу они с парнем проделали. Пользователи влюбились в новый интерьер комнаты и признали, что ради такого можно немного и пострадать. Правда, как всё успеть за пять дней, так никто и не знает.

Ты сотворила это за пять дней? Вы с Богом как-то связаны, хех Пользователь "Твиттера"

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