Реновация хайпа. Любители новостей против фанатов "Лепры", Discovery и рецептов

Лайф проанализировал группы сторонников и противников реновации в соцсетях. В этих группах состоят люди, которые живут в одних и тех же хрущёвках, некоторые даже соседи. Но они разделились на два враждующих лагеря. Мы выяснили, чем ещё они отличаются друг от друга.

Пиар-сёрфинг на волне протеста

Если объединить все паблики в соцсетях "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Одноклассники", получится, что в девяти группах за снос — 24 тысячи человек, в 28 группах против сноса — 35 тысяч человек.

Мы подробно проанализировали две самые крупные группы — "Москвичи против сноса" (в "Фейсбуке", 27 тысяч участников) и "За снос!" (в соцсети "ВКонтакте", 15 тысяч участников).

На первом месте по числу постов в группе "Москвичи против сноса" — активистка Кэри Гугенбергер, она администратор группы. Как она рассказывала в интервью, заявления властей о хрущёвках заставили её превратиться из "обычного мелкого руководителя в IT-сфере и рекламе" и "девочки в розовом" в лидера движения против реновации.

Интересно, что четвёртое место занимает Сергей Митрохин, лидер партии "Яблоко". Он написал в группе целых 16 постов. О реновации он говорит такими словами: "произвол" (встречается четыре раза), "беспредел" (два раза), "аферы", "зло", "мышеловка", "шулерство", "мошенничество", "провокация", "безобразие", "цинизм", "дурдом", "изнасилование".

Также он показывает поделки партии на тему мэрии и рассказывает, как предотвращает драки между сторонниками и противниками реновации.

Многие активные участники, та же Кэри Гугенбергер например, постят в группе фото своих квартир в хрущёвках (которые они боятся потерять). У Сергея Митрохина поста о собственной квартире пока почему-то не было — он переживает исключительно за других.

Ещё один политик среди активных участников группы — муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева (семь постов в группе). Она уже много лет выступает с обличительными посланиями в адрес власти (раньше она возмущалась уничтожением парка-усадьбы купцов Строгановых, например). Теперь инфоповодов стало больше, стиль яростной революционерки остался. Но при этом постов, посвящённых своей квартире, мы у Александры Андреевой также не нашли.

Обычное дело: не в первый раз оппозиционные политики ловят протестную волну, рассчитывая на отличный пиар-сёрфинг. И в этой группе есть что ловить. Мало того что здесь все недовольны заявлениями властей, так ещё и многие в целом настроены оппозиционно. Большинство модераторов группы (всего их 13 человек), а также пятёрка самых активных участников подписаны на другие протестные паблики — это "Синие ведёрки", "Русские за Майдан", "Лига легализации конопли". Также они часто репостят оппозиционеров Алексея Навального и Дмитрия Гудкова.

"Мы за снос"

Другой фронт — "За снос!" — возглавляет пользователь Алла Бартко, которая оставила в группе более пяти тысяч комментариев. Признаков бота нет — она пишет о себе, своих взглядах, своём жилье, у неё есть фото профиля. Собянин ей симпатичен, а вот оппозиционеры — нет.

Вообще, очень многие участники группы поддерживают мэра Сергея Собянина, репостят новости из Мосгордумы — оппозиционных настроений тут нет. Один из админов — Давид Лесс — не скрывает, что работает в Молодёжном парламенте Москвы (это сказано на его странице в "Фейсбуке").

В десятку самых активных входят несколько участников с признаками фейковых пользователей — у них нет личных фото, нет друзей (возможно, конечно, что они их специально скрыли), страница почти пустая, но они тысячами оставляют свои комментарии в группе (при этом мы не берёмся стопроцентно утверждать, что страница ненастоящая).

К примеру, более двух тысяч комментариев оставил неисправимый оптимист (по крайней мере, когда речь о реновации) Сергей Иванов. Если кто-то в группе высказывает сомнения в том, будет ли всё так хорошо, как обещают власти, Сергей эти сомнения тут же развеивает, комментарии о рисках называет "сказочками", а скептиков — ботами Навального. У него не указано ни одного друга (но есть 46 подписчиков), нет личных фото.

Ника Осипова оставила более 1900 комментариев в группе. У неё не указано ни одного друга (есть только два подписчика).

Впрочем, отличить покупного тролля от простого жителя (который до этого был неактивен в соцсетях, а сейчас нашёл тему для общения, единомышленников или вообще смысл жизни) не так-то просто. Профессиональные тролли имеют и друзей (как минимум 50 по стандартам бирж комментариев), записи на странице (как минимум 10), подписки на группы (как минимум 10).

Из Москвы или нет?

91% участников группы "За снос!" в профиле указали, что они из Москвы. 2% из них указывают, что они из Санкт-Петербурга, остальные указали другие города или не указали вообще. В группе "Москвичи против сноса" 97% участников указали в профиле, что они из Москвы, 0,5% оказались из Питера.

Интересы и образование

Интересна такая закономерность. Мы составили топ-10 пабликов, на которые подписаны участники первой и второй группы. В десятке противников сноса — три новостных портала. В десятке сторонников — ни одного новостного портала. Возможно, это говорит о том, что за новостями больше следят скептики.

Зато участники группы "За снос!" чаще указывают своё образование. По вузам получилась такая статистика (проценты указаны от общего числа участников в группе).

Фиктивные подписчики

В группе "Москвичи против сноса" оказалось 2,3% фиктивных подписчиков — то есть около 600. В группе "За снос" — 3,1% фиктивных подписчиков — то есть около 500.

У таких участников нет друзей, нет личных фотографий, нет даже записей на странице.