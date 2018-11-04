Забег, гулянья и концерты. Как в Приморье праздновали День народного единства

4 ноября во Владивостоке началось благотворительным забегом на набережной, а закончилось концертом "Мумий Тролля", прогулками по набережной и немножко — выставками.

Часовой пояс позволяет жителям Дальнего Востока первыми отмечать 4 ноября, как и вообще любой праздник. Пока столица только просыпалась, Владивосток уже гулял вовсю. День народного единства приурочен к подвигу Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которые возглавили народное ополчение и отбили Москву от поляков. Исторический смысл почти стёрся — согласно соцопросам, только 17% россиян знают, чему он посвящён. Отсюда вырастает критика и вопросы: нужен ли он вообще? Жителей Приморья, похоже, мало заботят эти политизированные моменты: они просто берут своих жён, мужей, детей, выходят на улицы, бегают праздничные марафоны и слушают концерты. А потом — расходятся по ночным клубам или выставкам, работающим допоздна. И, наверное, это самая искренняя иллюстрация единства.

Благотворительный забег

К девяти утра на Спортивную набережную Владивостока стали подтягиваться люди всех возрастов, чтобы поучаствовать в забеге "Команда добра". Пришли профессиональные бегуны и хоккеисты. Пришли люди из "Федерации гребли на байдарках" — они выделялись своими оранжевыми майками, ярким световым пятном. Участники регистрировались и разминались на стадионе водной станции Тихоокеанского флота — здесь была стартовая линия.

Владивостокцы приходили семьями: с детьми, бабушками-дедушками. На градуснике с утра — около пяти, но местные разделись чуть не до шортов. По соседству с бегунами, на той же набережной, готовились моржи: они устроили массовый заплыв в ледяном Амурском заливе. Старшее поколение в основном стояло у старта и финиша в качестве зрителей, но несколько пенсионеров тоже поучаствовали в гонке.

Мероприятие организовал местный негосударственный фонд "Владмама". Для участия требовалось внести любую сумму. Деньги направят в помощь тяжелобольным новорождённым. Порывистый ветер и туман не помешали: в забеге участвовало порядка 800 человек, которые собрали 103 тысячи рублей. Это, по словам представителей фонда, один из самых крупных единоразовых сборов на подобных мероприятиях.

Стартовали ровно в 10 утра. Участники добежали до спорткомплекса "Олимпиец" и вернулись обратно к точке старта — всего получилось 2 километра. Такой маршрут организаторы выбрали, чтобы не перекрывать город. Каждому на финише вручили памятную медаль.

— Радует, что так много владивостокцев пришло <...>. Важен не результат, а именно массовость. И чем чаще мы будем проводить спортивные мероприятия, тем добрее будут наши сердца, — подытожил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, который бежал вместе со всеми.

Уполномоченный по правам ребёнка в Приморье Анна Личковаха говорит, что и безо всяких праздников приморцы готовы объединяться и помогать детям.

— Подобные мероприятия у нас проходят регулярно, идёт целевой сбор средств. И приморцы довольно охотно участвуют в них, — отметила омбудсмен в разговоре с Лайфом.

Концерт у боевого поста

В паре километров от набережной, где проходил забег, стоит на вечном боевом посту гвардейская подлодка С-56. Сейчас она превращена в мемориал, а внутри сделали музей боевой славы дальневосточных подводников. 4 ноября напротив лодки прошёл концерт-митинг, который вёл народный артист Сергей Жигунов.

Формат этого мероприятия оказался, конечно, не совсем молодежным. Туда пришли в основном пенсионеры и представители общественных движений. Курсанты Морского государственного университета имени адмирала Невельского принесли баннер с названием вуза и так и стояли, практически не двигаясь, весь митинг. На концерте выступил военный ансамбль Тихоокеанского флота. Во второй части пели дети из местных вокальных кружков.

Хотя владивостокцев пришло немного, концерт охотно останавливались послушать туристы — китайцы и корейцы, прогуливающиеся по Корабельной набережной неподалеку. В спину им светило солнце, к середине дня решившее выглянуть из-за облаков, а по правую руку развевались на сильном ветру корабельные вымпелы — это суда Тихоокеанского флота украсили к празднику.

"Мумий Тролль" и гулянья

Музыкальный коллектив, ещё в середине нулевых прославившийся на всю страну, родом из Владивостока — это если кто не знает. Его фронтмен Илья Лагутенко прилетел на историческую родину, чтобы вечером дать концерт своим землякам. Перед хедлайнерами выступила местная регги-группа "Марлины". И здесь, на площади перед администрацией края, уже собралось по-настоящему много народу — искусство объединяет крепче, чем политические лозунги.

Похоже, именно концерт Лагутенко стал главной точкой объединения и притяжения людей. Когда он под конец выступления запел свою знаменитую "Владивосток 2000", подпевали не только все на площади, но и люди на набережной, куда доносились басы концерта.

После концерта, который закончился в восемь вечера, все разошлись — кто по домам, кто по ночным клубам. Может быть, кто-то даже отправился на выставки и в музеи — сегодня по всей стране проходит "Ночь искусств". Но основная масса народа, несмотря на холод, переместилась гулять на набережные. На "Цесарку" — так местные называют набережную Цесаревича, — и на Спортивную, где с утра проходил забег. Из окрестных гостиниц, переулков в потоки владивостокцев вливались группки китайцев, корейцев, возможно, даже японцев. Словом, людей, которые, может, и не очень хорошо понимали смысл этого праздника, но поддались его настроению. И вот эта разношёрстная толпа допоздна гуляла по набережным, курила кальяны и глядела на то, как волны Амурского залива разбиваются о каменную кладку.

Праздник 4 ноября имеет межнациональный подтекст, символизирует объединение разных по религии, социальному происхождению людей. Приморье — не самый многонациональный регион страны, да и религиозные взгляды здесь мало разнятся. Сюда в основном приезжают делать бизнес из Китая и Кореи, жителей центральной и южной части России тут встретишь редко. Так что у приморцев — своё восприятие праздника. Как, впрочем, и у каждого региона страны.

Для кого-то это исторически важная дата, повод вспомнить, как люди объединились против общей угрозы — начиная от Минина и Пожарского и заканчивая Великой Отечественной. Для кого-то — просто ещё один выходной, когда можно выйти с семьёй на прогулку или провести свободную ночь в клубе. Эти настроения сложно обобщить, но частично это удалось одному фанату "Мумий Тролля", который по окончании концерта высказался следующим образом.

— Мне вот эти все — по барабану, и какие значения они там вкладывают в праздник, — парень показывает на подсвеченное белое здание администрации края. — Но вот сегодня после концерта, когда все стали расходиться, у меня на секунду промелькнуло ощущение, что все ребята, которые сегодня пришли, — они прям свои, родные.