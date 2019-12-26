Ресницы с AliExpress, ожоги глаз и другие "лайфхаки" при наращивании

В канун Нового года стали крайне популярны услуги псевдоспециалистов по наращиванию ресниц. Лайф решил выяснить, какие секреты хранят мастера этой популярной бьюти-процедуры и как выявить мошенников.

Если десять лет назад этот тренд только внедрялся и многие относились к нему предвзято, то сейчас девушки не представляют себя без длинных ресниц. В преддверии праздников наращивать ресницы отправляются даже те, кто обычно этим не злоупотребляет.

— Чтобы набить руку в наращивании ресниц, необходим опыт. Минимально — до одного года. Притом всё это время необходимо работать активно, — рассказала мастер по наращиванию ресниц из известного столичного салона красоты Екатерина Мельникова.

Девушка профессионально наращивает ресницы на протяжении пяти лет, при этом сама считает, что первый год она лишь училась.

По её словам, распространённые двухдневные курсы только плодят мошенников, потому что выучиться на мастера по наращиванию ресниц за такой короткий промежуток времени невозможно. За два дня можно получить лишь азы теории, но главное даёт именно практика, благодаря которой отрабатываются навыки и множество важных нюансов.

— Жалуется мне однажды неопытная коллега, мол, она нарастила ресницы девушке, а они почти сразу осыпались. Когда я задала ей вопросы на уточнение, мне всё стало ясно. Во время процедуры она открыла окно на проветривание. Из-за сквозняка произошла реакция и клей на ресницах оказался совершенно неэффективен, — поделилась специалист.

Система и скорость

Стандартная продолжительность процедуры не должна превышать два часа. Иначе можно будет сделать вывод, что мастер профан и работает недавно. Минимальное время работы составляет от полутора часов.

— У меня уже налаженная система, — рассказала Екатерина. — Я достаточно быстро формирую пучок и нахожу ресницу. В среднем на одного человека трачу по полтора-два часа.

Мастер отметила, что "новичков", которые делают ресницы дольше, руководство салонов красоты попросту увольняет, потому что они физически не успеют за записью клиентов и оставят их недовольными.

Распространённые ошибки

Маркетолог Ирина Попова рассказала Лайфу про свой первый "блин комом", когда она впервые воспользовалась такой процедурой.

— В первый раз результат был ужасным. На ресницах осталось много клея, а пучки были похожи на ёлочные ветки. Помню, мастер предложила мне также сделать эффект "лисьи глазки", — говорит Ирина. — По краям разреза глаз были наклеены настолько длинные ресницы, что мне пришлось их обрезать, когда я пришла домой.

Многие неопытные мастера наращивают ресницы грязно и небрежно. Не зная, как работать с клеем, они оставляют его слишком много на ресницах, поэтому он остаётся виден. И выглядит это отвратительно.

Эффект кроличьих глаз

Специалист привела ещё один пример грубой ошибки при наращивании. Иногда девушки жалуются, что после процедуры у них красные слезящиеся глаза. Происходит это из-за того, что некоторые мастера для собственного удобства подклеивают веко глаза скотчем — чтобы было легче клеить ресницы. В таком случае велика вероятность, что пары клея попадут в глаз, из-за чего обычно и происходит ожог, что вызывает слёзы и красноту.

Мастера должны заклеивать веко специальными тонкими гидрогелевыми патчами, обеспечивающими комфорт во время процедуры. Ни в коем случае нельзя пользоваться услугами мастера, который использует для подклеивания век скотч или пищевую плёнку.

Персональный подход

Персональный подход — один из ключевых факторов профессионализма. Мастеру необходимо уметь подбирать подходящее индивидуальное наращивание.

— Перед процедурой мы помогаем определить длину ресничного ряда, интересуемся, какой эффект клиент хочет получить после наращивания, рассказываем о техниках, можем дать советы, — рассказала Екатерина. — С индивидуальным подходом велика вероятность, что результат более чем устроит и клиент станет постоянным.

Материалы для наращивания

Немаловажный момент — качество материалов для создания идеального взгляда. Важно уточнить у мастера, какими ресницами он осуществит наращивание. Главное, чтобы это не были материалы, заказанные с китайских интернет-сайтов за копеечную цену.

Пользовательница Сети под ником Akhmedova1999 в большом отзыве на популярном сайте написала о своём горьком опыте использования ресниц, купленных на AliExpress. Она сказала, что дешёвые ресницы, купленные там, после использования испортили её ресницы, те стали обламываться и выпадать.

Я пожалела, что купила на том сайте дешёвые ресницы — 50 рублей за пять пар. Они выглядели пышными и натуральными. Наклеив, я ходила с ними неделю, а когда сняла — просто ужаснулась! Собственных ресниц не осталось! Akhmedova1999

Специалисты советуют все материалы для проведения процедуры покупать в специализированных магазинах. Они подчёркивают, что в данном случае экономить не стоит, ведь это ваше здоровье.