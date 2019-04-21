Изнанка самого сумасшедшего бойцовского клуба для женщин: 7 фото из Боливии

Мексиканский стиль рестлинга луча либре известен во всём мире — прежде всего потому, что бойцы выходят на ринг в красочных масках. Но эти женщины из Боливии, вероятно, отберут львиную долю их популярности, сообщает The Sun.

Распространённый в Боливии чолита-рестлинг — это странная смесь американского рестлинга и мексиканского луча либре.

Перед выходом на ринг эти женщины надевают красочные платья с пышными юбками — национальный боливийский костюм.

Они устраивают скорее зрелищное шоу и показ мод, а не спортивное состязание. Однако драмы хватает, ведь они прежде всего хорошие актрисы.

Коренастые и сильные бойцы приглашают на ринг даже мужчин: когда толпа требует зрелищ, в ход идут любые приёмы.

Поединки представляют собой смесь спортивных упражнений, акробатики и комических сценок — и зрители на трибунах в восторге.

Впервые вольной борьбой в Боливии стали заниматься женщины, которые страдали от домашнего насилия, чтобы снять стресс.

Но сейчас это возможность покрасоваться в национальном наряде — пышной юбке и шляпе-котелке, а также развлечь толпу.

Раньше слово "чолита" имело негативную окраску — так называли селянок, переехавших в город. Борцы хотят, чтобы оно ассоциировалось с ловкостью, силой.