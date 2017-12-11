Новогодняя ночь в ресторанах подорожала

Рестораны поднимут цены на новогоднюю ночь примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом Лайфу рассказала директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица.
— Расходы самих ресторанов увеличиваются, поэтому они и поднимают цены, — сказала она. — Артисты, которые выступают в праздничной программе, за своё выступление спрашивают больше денег, чем в прошлом году. Цены изменились на всё, начиная от продуктов и заканчивая арендой.
По её словам, рестораторы "боятся повышать цены на уровень выше, потому что это может привести к тому, что вообще никто не придёт".
Рестораны традиционно продают входные билеты на новогоднюю ночь. Обычно в цену включается праздничная программа и минимальное угощение (предполагается, что гости будут заказывать дополнительные блюда и напитки). По словам Елены Перепелицы, в этом году входные билеты стоят от 5 тыс. рублей.
Она отметила, что спрос на праздничную ночь в ресторанах упал примерно на 5%. По её мнению, людям просто надоел такой формат праздника.
— Ресторанный формат перестал быть чем-то особенным и уникальным, — считает Елена Перепелица. — Многие предпочитают снять домик за городом и праздновать там. Да и денег у людей не прибавилось.
По её наблюдениям, в последние годы заказы на празднование новогодней ночи в ресторанах планомерно снижались.
Владелец консалтингового агентства по оптимизации ресторанного бизнеса Сергей Миронов, наоборот, отмечает рост спроса.
— Спрос на празднование новогодней ночи вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, — отметил Миронов.
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