День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю

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День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю

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Глядя на эти кадры, невозможно остаться равнодушным. Не зря они стали легендарными.

Дороти Каунтс — первая афроамериканка, поступившая в школу для белых (США, Северная Каролина, 1957 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Исполнительница эротических танцев демонстрирует судье соответствие её наряда нормам морали (США, Флорида)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Пиковый туз в руке убитого босса итало-американской мафии Джузеппе Массерия (США, Нью-Йорк, 15 апреля 1931 года)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Создание статуи Свободы (Париж, конец XIX века)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Тело Эвелин Макхейл, упавшей со смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг (США, Нью-Йорк, 1 мая 1947 года)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Боладжи Бадеджо — исполнитель роли Чужого в одноимённом фильме Ридли Скотта (1978 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Останки советского космонавта Владимира Комарова, погибшего в результате столкновения спускаемого аппарата с земной поверхностью (1967 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Гарольд Уитлз, бывший глухим с рождения, впервые услышал звук

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Изобретатель Никола Тесла и его "устройство для передачи электричества по воздуху"

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Расположенные рядом могилы мужа-протестанта и жены-католички (Голландия, 1888 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Катрин Швитцер — первая женщина, официально пробежавшая Бостонский марафон, и пытающиеся ей помешать организаторы мероприятия (1967 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

День "H" — переход Швеции на правостороннее автомобильное движение (3 сентября 1967 года)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Мужчина, не отдавший нацистское приветствие (1936 год)

<p>Фото: © culturainquieta.com</p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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