День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю

Дороти Каунтс — первая афроамериканка, поступившая в школу для белых (США, Северная Каролина, 1957 год)
Исполнительница эротических танцев демонстрирует судье соответствие её наряда нормам морали (США, Флорида)
Пиковый туз в руке убитого босса итало-американской мафии Джузеппе Массерия (США, Нью-Йорк, 15 апреля 1931 года)
Создание статуи Свободы (Париж, конец XIX века)
Тело Эвелин Макхейл, упавшей со смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг (США, Нью-Йорк, 1 мая 1947 года)
Боладжи Бадеджо — исполнитель роли Чужого в одноимённом фильме Ридли Скотта (1978 год)
Останки советского космонавта Владимира Комарова, погибшего в результате столкновения спускаемого аппарата с земной поверхностью (1967 год)
Гарольд Уитлз, бывший глухим с рождения, впервые услышал звук
Изобретатель Никола Тесла и его "устройство для передачи электричества по воздуху"
Расположенные рядом могилы мужа-протестанта и жены-католички (Голландия, 1888 год)
Катрин Швитцер — первая женщина, официально пробежавшая Бостонский марафон, и пытающиеся ей помешать организаторы мероприятия (1967 год)
День "H" — переход Швеции на правостороннее автомобильное движение (3 сентября 1967 года)
Мужчина, не отдавший нацистское приветствие (1936 год)
- Популярные
- По времени