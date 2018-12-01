12 самых нелепых изобретений прошлого

Резиновые маски, которые использовались женщинами для избавления от морщин и возрастных пятен, 1921 год
Колёса с пружинами вместо шин. Такое решение придумали в Германии во время нехватки каучука в 1917 году
Маски, защищающие от метели. Канада, 1939 год
Куртка с электрообогревом. США, 1932 год
Деревянные купальники. США, 1929 год
Велосипед-амфибия "Цикломер". Париж, 1932 год
Мягкие "кабинки" для переодевания на пляже. Великобритания, 1929 год
Солнцезащитные колпаки для занятий на свежем воздухе. Лондон, 1938 год
Пешеходоуловитель. Париж, 1924 год
Аппарат доктора Бенедикта для "измерения метаболизма", 1935 год
Очки для чтения в постели. Англия, 1936 год
Детская коляска с "радионяней". США, 1921 год
День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю
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