12 самых нелепых изобретений прошлого

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12 самых нелепых изобретений прошлого

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Единственный вопрос, который хочется задать, глядя на эти фотографии из архивов: зачем?

Резиновые маски, которые использовались женщинами для избавления от морщин и возрастных пятен, 1921 год

<p>Фото: © servandorocha.com</p>

Колёса с пружинами вместо шин. Такое решение придумали в Германии во время нехватки каучука в 1917 году

<p>Фото: © autofocus.ca</p>

Маски, защищающие от метели. Канада, 1939 год

<p>Фото: © countryliving.com</p>

Куртка с электрообогревом. США, 1932 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4193509008/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

Деревянные купальники. США, 1929 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4194412077/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

Велосипед-амфибия "Цикломер". Париж, 1932 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4193508602/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

Мягкие "кабинки" для переодевания на пляже. Великобритания, 1929 год

<p>Фото: © ilakkiyainfo.com</p>

Солнцезащитные колпаки для занятий на свежем воздухе. Лондон, 1938 год

<p>Фото: © hoaxeye.com</p>

Пешеходоуловитель. Париж, 1924 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4192749199/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

Аппарат доктора Бенедикта для "измерения метаболизма", 1935 год

<p>Фото: © moma.org</p>

Очки для чтения в постели. Англия, 1936 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4192749083/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

Детская коляска с "радионяней". США, 1921 год

<p>Фото: © <a href="https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/4193508474/in/album-72157623018193396/" target="_blank">flickr.com//nationaalarchief</a></p>

День "H", нацистский бунтарь, останки космонавта: 13 фото, вошедших в историю

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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