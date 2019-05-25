Дачный полдень. Смешать, но не взбалтывать — рецепты лучших коктейлей

Лайф предлагает классические варианты алкогольных отвёрток, которые легко освоить как самому, так и компанией.

Мохито

Это усовершенствованная версия коктейля "Драк", рецепт которого придумал известный пират Френсис Дрейк. Морские разбойники настаивали ром на лайме и мяте. Полученный напиток помогал им бороться с инфекционными заболеваниями в походах.

В 1942 году семейство Мартинес открыло в Гаване собственный бар La Bodeguita del Medio. Главной изюминкой заведения стал коктейль "Мохито" (на испанском слово mojito означает "немного влажный"), который отличался от пиратского рецепта одним дополнительным ингредиентом — газировкой (содовой). Умеренно крепкий коктейль быстро стал популярным и распространился по всему миру, а бар Мартинесов успешно работает до сих пор.

Ингредиенты на 1 порцию:

Лайм (лимон) — 1 шт.

Белый ром — 30 мл

Содовая (спрайт) — 60 мл

Сахар (желательно тростниковый) — 1 ст. л.

Свежая мята — 5–6 листочков

Кубики льда — 100 г

Разрезать лайм пополам и руками выдавить в стакан сок из одной половинки. Добавить сахар. Мелко нарезать мяту и положить в стакан с соком лайма. Для красоты можно добавить ещё несколько целых листиков мяты.

Доверху наполнить стакан кубиками льда. Добавить туда 30 мл рома. Всё оставшееся в стакане пространство заполнить содовой (спрайтом). Подавать с трубочкой.

Лонг-Айленд — 5 минут

Этот крепкий коктейль готовится всего пять минут, внешним видом и ароматом получается похожим на холодный чай. Существует огромное количество вариаций этого коктейля: чаще всего кола меняется на апельсиновый сок, спрайт и даже шампанское. Но мы приготовим классический рецепт.

Ингредиенты на 1 порцию:

Водка — 15 мл

Джин — 15 мл

Ром — 15 мл

Текила — 15 мл

Ликёр "Куантро" — 15 мл

Сок лайма — 30 мл

Сироп Gomme — 15 мл

Кока-кола — 50 мл

Лёд — 400 мл

Лимоны — 10 г

Приготовить высокий коктейльный бокал. Заполнить его доверху кубиками льда. Лёд должен оставаться как можно дольше целым, чтобы хорошо охлаждать содержимое бокала.

Шейкер также заполняем кубиками льда на три четверти. Вливаем поочерёдно в шейкер водку, джин, светлый ром, текилу, ликер, сок лайма и сироп. Закрываем шейкер и энергично встряхиваем в течение 15 секунд.

Теперь жидкость процеживаем в приготовленный бокал со льдом. Делать это обязательно, чтобы не попадались маленькие кусочки льда. Сверху в бокал наливаем колу. Кружочек лимона надрезаем с одной стороны до центра. Надеваем кружок лимона на край бокала и сразу же подаём коктейль.

"Белый русский"

Коктейль назван в честь офицеров Белой гвардии, которые сбежали за рубеж в первую волну эмиграции. Первоначальный вариант коктейля носил название "Белый медведь". Готовился он из водки, джина и какао-ликёра. Уже после 1950 года технологию усовершенствовали, после чего алкоголь получил название "Белый русский", которое сохранилось до нашего времени.

Ингредиенты на 1 порцию:

Водка — 50 мл

Сливки (11%) — 25 мл

Кофейный ликёр — 25 мл

Лёд — 100 г

Налейте водку, кофейный ликёр и сливки в шейкер, взбейте всё до образования однородной пены. Возьмите бокал из толстого стекла. В него сначала положите лёд и налейте кофейный ликёр, а потом потихоньку вдоль лезвия ножа влейте водку. Последний штрих: по стенке бокала влейте сливки. Да, это требует некоторых усилий, зато в итоге получится красивый многослойный коктейль.

"Кровавая Мэри"

В любом рейтинге популярных коктейлей "Кровавая Мэри" занимает первую строчку. Его может приготовить любой, ведь этот коктейль очень прост по составу.

Ингредиенты на 1 порцию:

Томатный сок — по вкусу

Водка — по вкусу

Лёд — 200 мл

Лимонный сок — по вкусу

Соль — по вкусу

Кайенский перец — по вкусу

Сельдерей — 5 г

Лимоны — по вкусу

Лёд положить в шейкер, добавить томатный и лимонный сок и водку. Встряхивать всё это до образования густой пены. После этого коктейль перелить в высокий охлаждённый бокал. Добавить по щепотке соли и кайенского перца. Бокал с коктейлем эффектно украсит стебель сельдерея.

"Джулеп"

Знаменитый коктейль на основе бурбона, придуманный на юге США. Сегодня он считается классикой и входит в состав официального перечня коктейлей, утверждённого Международной ассоциацией барменов. Впрочем, бурбон с успехом можно заменить на любой другой крепкий алкоголь.

Ингредиенты на 2 порции:

Сахар — 20 г

Пиво (желательно имбирный эль) — 120 мл

Мята — 10 г

Виски — 60 мл

Лёд — 300 мл

Подготавливаем для коктейля два высоких цилиндрических стакана. Их нужно заранее охладить, наполнив колотым льдом, пока стенки не покроются тонким слоем инея, затем лёд изъять.

В каждый стакан кладём сахар — разделяем указанное количество поровну на две части. Сахар заливаем элем (тоже делим его пополам на два стакана), хорошо перемешиваем, чтобы кристаллики растворились. Мяту также распределяем по стаканам. Деревянной ложкой слегка мнём листочки, чтобы они пустили сок. Далее наливаем бурбон.

Дробим лёд, распределяем его по стаканам. Льда жалеть не нужно: если его будет мало, он растает и коктейль получится сильно разбавленным водой. Если льда будет много, он будет охлаждать остальные составляющие коктейля — именно это и нужно. Всё перемешиваем, вставляем трубочки и подаём к столу.

Ром с колой

Ингредиенты на 1 порцию:

Ром — 50 мл

Кока-кола — 50 мл

Лайм — четвертинка

Лёд — 200 мл

Наполняем высокий бокал льдом. Вливаем сначала ром, а затем колу. Украшаем бокал долькой лайма. По желанию лайм можно добавить в сам коктейль. Напиток готов к употреблению.

Этот кубинский коктейль незаменим жарким вечером в кругу друзей. Он отлично освежает, поднимает настроение и крайне прост в приготовлении.

Коктейль с текилой

Такой напиток получается очень нежным, а готовится всего пару минут. Коктейль с текилой надо пить медленно, смакуя. А вот еда, к сожалению, с ним сочетается плохо.

Ингредиенты на 1 порцию:

Текила — 50 мл

Гренадин — 10 мл

Апельсиновый сок — 100 мл

Сахар — по вкусу

Чтобы приготовить этот коктейль, надо взять высокий стакан, налить туда текилу. Затем аккуратной струйкой влить апельсиновый сок (желательно свежевыжатый), потом — медленно — гренадин. Остаётся только украсить бокал. Для этого на его край надеваем ломтик апельсина.

При желании апельсиновые дольки можно заменить на яблочные, лаймовые или лимонные. Коктейль получается яркого насыщенного цвета. Подавать его нужно с трубочкой.

"Космополитен классический"

Это приятный во всех отношениях напиток. Несмотря на то что в его состав входит водка, пьётся он легко, оставляя приятное цитрусовое послевкусие. Дома его можно приготовить даже без шейкера.

Ингредиенты на 1 порцию:

Водка — 45 мл

Апельсиновый ликёр (желательно "Куантро") — 15 мл

Сок лайма — 8 мл

Клюквенный сок — 30 мл

Лёд — 200 мл

Подготовить необходимые компоненты: жидкие отмерить в соответствии с рецептом, лёд приготовить заранее из фильтрованной воды. Предварительно охладить бокал, наполнив его парой кубиков льда или поместив в холодильник.

В шейкер засыпать 100 граммов льда. Затем поочерёдно добавить сок лайма, водку, клюквенный сок и апельсиновый ликёр. Закрыть шейкер и энергично потрясти. Из бокала удалить лёд, налить в него отфильтрованный коктейль. Подавать немедленно.

Согласно правилам алкогольного этикета, "Космополитен" подают только в мартинках — эта форма позволяет сохранить и раскрыть в полном объёме весь его вкус и аромат. Коктейль "Космополитен" украшать не принято.

"Беллини"

Этот рецепт придумал известный венецианский бармен Джузеппе Киприани. Он назвал коктейль в честь великого итальянского художника Джованни Беллини, который умел создавать уникальные розовые оттенки. Напиток запоминается своим персиковым привкусом.

Ингредиенты на 1 порцию:

Шампанское (ваше любимое) — 100 мл

Большой персик — 1 шт.

Сахар — 1 ч. л.

Персик очистить от кожуры, измельчить в блендере вместе с сахаром до однородной массы. Добавить в бокал 50 мл полученного пюре. Влить в бокал хорошо охлаждённое шампанское. Украсить любым фруктом.

В своё время этот коктейль высоко оценили Эрнест Хемингуэй, Орсон Уэллс, Синклер Льюис и другие представители богемы.

Пинаколада

Отцом кулинарного рецепта этого коктейля был Рамон Марреро, бармен отеля "Хилтон" в Пуэрто-Рико. В 50-х годах мир увлекался экзотическими коктейлями. Тогда-то Марреро, много экспериментировавший с фруктами и алкогольными напитками, изобрёл пинаколаду, которая до сих пор считается революцией в мире коктейлей.

Ингредиенты на 1 порцию:

Ананасы — 40 г

Ром (желательно "Малибу") — 20 мл

Белый ром — 20 г

Ликёр (желательно Mangaroca) — 20 мл

Лёд — по вкусу

Берём свежий ананас, нарезаем его. Заливаем ананас смесью рома, белого рома и ликёра. Всё это взбиваем в миксере. Коктейль должен получиться молочно-белого цвета.

Подают коктейль в высоких стаканах или широких фужерах на высокой ножке. Обычно на край стакана цепляют ломтик ананаса, а на соломинку — маленький бумажный зонтик. В коктейль добавляют один-два кусочка льда.