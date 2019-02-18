"Памагити!" Девушка заплатит 170 тыс. любому, кто согласится решать всё за неё

Девушке, имя которой не называется, очень надоело совершать неправильный выбор. И она захотела найти человека, который будет принимать решения вместо неё. Незнакомка разместила объявление на сайте Bark.com и объяснила, как до этого дошла.
Понимаю, это немного странно, но мне нужен кто-то, кто будет принимать за меня решения. У меня был действительно ужасный год, и я хочу, чтобы кто-то взял мою жизнь под контроль
Девушка, написавшая объявление
Бедняга рассказала, что за последний год у неё было слишком много неприятностей. Она потеряла деньги, которые одолжила другу, и осталась без гроша в чужой стране. А когда вернулась домой, её ограбили. Также девушка подвергалась домашнему насилию со стороны бойфренда. И это ещё не все злоключения.
Очевидно, что я совершенно неспособна сделать правильный выбор самостоятельно. Моя мама даже шутит по этому поводу. Каждую неделю у меня неприятности, я сыта по горло
Девушка, написавшая объявление
Поэтому она ищет ответственного человека, которому сможет на месяц доверить свою жизнь. И достойному кандидату обещает хорошую зарплату — целых 2000 тыс. фунтов (≈171 тыс. руб.). Надеемся, это её решение окажется правильным.
Это немного экстремально. <...> Но люди ведь нанимают финансовых консультантов и дают банкам управлять своими деньгами. Так почему бы не нанять кого-то, кто будет управлять вашей жизнью?
Кай Феллер, соучредитель Bark.com
- Популярные
- По времени