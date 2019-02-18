"Памагити!" Девушка заплатит 170 тыс. любому, кто согласится решать всё за неё

Все мы так или иначе совершаем ошибки. Но жительница Бристоля, Англия, решила, что с неё хватит, и придумала необычный выход в стиле фильма "Чёрное зеркало: Брандашмыг".

Девушке, имя которой не называется, очень надоело совершать неправильный выбор. И она захотела найти человека, который будет принимать решения вместо неё. Незнакомка разместила объявление на сайте Bark.com и объяснила, как до этого дошла.

Понимаю, это немного странно, но мне нужен кто-то, кто будет принимать за меня решения. У меня был действительно ужасный год, и я хочу, чтобы кто-то взял мою жизнь под контроль Девушка, написавшая объявление

Бедняга рассказала, что за последний год у неё было слишком много неприятностей. Она потеряла деньги, которые одолжила другу, и осталась без гроша в чужой стране. А когда вернулась домой, её ограбили. Также девушка подвергалась домашнему насилию со стороны бойфренда. И это ещё не все злоключения.

Очевидно, что я совершенно неспособна сделать правильный выбор самостоятельно. Моя мама даже шутит по этому поводу. Каждую неделю у меня неприятности, я сыта по горло Девушка, написавшая объявление

Поэтому она ищет ответственного человека, которому сможет на месяц доверить свою жизнь. И достойному кандидату обещает хорошую зарплату — целых 2000 тыс. фунтов (≈171 тыс. руб.). Надеемся, это её решение окажется правильным.