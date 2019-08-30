Машинное зрение и электронный "мозг". РЖД протестировали беспилотную "Ласточку"

Новый пассажирский поезд оборудован системой машинного зрения и может возить пассажиров в автоматическом режиме.

В рамках демонстрационного показа в испытательном центре РЖД свою первую поездку совершил беспилотный поезд "Ласточка". Руководитель РЖД Олег Белозёров и заместитель председателя правительства Максим Акимов стали первыми пассажирами уникального поезда. Во время тестовой поездки на испытательном кольце в Щербинке "Ласточка" автоматически остановилась перед специально установленным на путях манекеном: машинное зрение опознало "помеху", и через доли секунды поезд начал торможение до полной остановки.

Разработчики отмечают, что система крайне чувствительна к любым помехам на путях, а электроника и алгоритмы в режиме реального времени принимают решение о начале торможения и остановки. Любые объекты на железнодорожном полотне, будь то люди или животные, отслеживаются на дистанции, необходимой для безопасной остановки поезда без вреда для пассажиров.

Как говорят в РЖД, в первую очередь компания рассчитывает использовать беспилотные поезда на линиях с большим объёмом перевозок и малым интервалом прибытия — например, на Московском центральном кольце. Как отметил руководитель РЖД Олег Белозёров, на этом участке составы под управлением компьютера и нейросети могут появиться уже в 2021 году. В 2020-м компания займётся доработкой нормативной базы, добавил Белозёров.

Для того чтобы поезд мог двигаться в автоматическом режиме, на "Ласточку" установили специальные датчики, обработку данных с которых ведёт специальный компьютер. Датчики позволяют связать оборудование для определения положения поезда, помогают оперативно устанавливать связь с диспетчерским центром и автоматически "сигналят", когда на путях обнаруживается препятствие.

Управлять поездом может как машинист за пультом управления внутри кабины, так и удалённый машинист-оператор в центре управления перевозками. Глава РЖД отметил, что машинистам не стоит беспокоиться, что их труд не будет востребован.

Несколько изменится их функционал, но наблюдение за системами всё равно останется за человеком. Мы будем трансформироваться вместе Олег Белозёров

Известно, что система машинного зрения на "Ласточке" позволяет скорректировать остановку поезда на платформе с точностью до 50 см. Всего системами точного позиционирования электропоезда на платформе уже оборудовано 15 "Ласточек", курсирующих на МЦК. До конца года, согласно данным из открытых источников, будет дооборудовано ещё 23 электропоезда.

Новейшие беспилотные поезда "Ласточка" оснастили камерами, радарами и сканирующими лидарами. Устройства создают трёхмерную картинку окружающего пространства, а на крыше электропоезда теперь находится инфракрасная камера, которая позволяет специалистам оценивать состояние и занятость путей.

Электропоезд оснащён набором вспомогательных устройств, каждое из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов во время движения. Отмечается, что тепловизор срабатывает даже при плохих погодных условиях, видеокамера позволяет лучше распознавать объекты на расстоянии до 1500 метров, а лидары позволяют системе машинного зрения отслеживать объекты на ближних дистанциях.