Рианна снялась топлес для рекламы белья, но в этот раз всё относительно прилично

30-летняя бронзовокожая красотка привлекла внимание к своей линии нижнего белья Savage x Fenty. Вышло горячо, несмотря на то что поп-звезде даже не пришлось показывать обнажённую грудь.

Рианна позировала в кровати, распустив тёмные локоны, которые прикрывали обнажённую спину. Певица надела только чулки и красные трусы, в тон которым подобрала помаду. Серьги, шпильки, перчатки, сексуальный взгляд — и восхитительный образ готов.

Обнажённую грудь звезда прикрывала одеялом — так, что её не было видно совсем. Впрочем, там и без того было на что посмотреть. Соблазнительные позы и эффектное тело точно не могли остаться незамеченными. В своём "инстаграме" Рири за несколько часов собрала около четырёх миллионов лайков плюс 111 тысяч на странице бренда. А комментаторы засыпали певицу комплиментами.

Рианна, ты просто богиня! yeswaaa