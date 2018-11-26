Рианна снялась топлес для рекламы белья, но в этот раз всё относительно прилично

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Рианна снялась топлес для рекламы белья, но в этот раз всё относительно прилично

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Фото: instagram/savagexfenty

30-летняя бронзовокожая красотка привлекла внимание к своей линии нижнего белья Savage x Fenty. Вышло горячо, несмотря на то что поп-звезде даже не пришлось показывать обнажённую грудь.

Рианна позировала в кровати, распустив тёмные локоны, которые прикрывали обнажённую спину. Певица надела только чулки и красные трусы, в тон которым подобрала помаду. Серьги, шпильки, перчатки, сексуальный взгляд — и восхитительный образ готов.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/badgalriri/" target="_blank"><strong>badgalriri</strong></a></p>

Обнажённую грудь звезда прикрывала одеялом — так, что её не было видно совсем. Впрочем, там и без того было на что посмотреть. Соблазнительные позы и эффектное тело точно не могли остаться незамеченными. В своём "инстаграме" Рири за несколько часов собрала около четырёх миллионов лайков плюс 111 тысяч на странице бренда. А комментаторы засыпали певицу комплиментами.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/savagexfenty/" target="_blank"><strong>savagexfenty</strong></a></p>

Рианна, ты просто богиня!

yeswaaa

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