Рианна наглядно показала, чем надо завоёвывать сердечки и в каком белье

Обворожительная звезда сама покорила не одно сердечко, будь то популярный рэпер Дрейк или миллиардер из Саудовской Аравии. Теперь Рианна решила помочь другим девушкам очаровать тех, кто им небезразличен.
Певица снялась в белье своего бренда Savage x Fenty, выпуск которого приурочен ко Дню всех влюблённых. Она примерила комплект весьма символичных цветов — красного и розового, который украшали бархатные сердечки. Изюминку образу добавляют длинные перчатки и головной убор — тоже в виде сердца. Коллекция уже доступна на сайте и будет стоит от 20 до 68 долларов, пишет Daily Mail.
Фигуру звезды и дизайн комплекта по достоинству оценили фанаты в "Инстаграме", которых у певицы 66,7 млн. Снимки в совокупности уже собрали шесть миллионов лайков, и девушка получила множество лестных комментариев. Однако некоторые пользователи посетовали на то, что этот пост не о выходе нового альбома, которого они уже давно ждут. Впрочем, как обычно.
Самая красивая женщина всех времён
actuallychristina
Чертовски сексуальная
ryandevee87
Я надеюсь, что следующий пост будет о новой музыке
tahouri_akrem
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