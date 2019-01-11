Рианна наглядно показала, чем надо завоёвывать сердечки и в каком белье

30-летняя певица выложила снимки в "Инстаграм" в рамках продвижения своей коллекции белья ко Дню святого Валентина.

Обворожительная звезда сама покорила не одно сердечко, будь то популярный рэпер Дрейк или миллиардер из Саудовской Аравии. Теперь Рианна решила помочь другим девушкам очаровать тех, кто им небезразличен.

Певица снялась в белье своего бренда Savage x Fenty, выпуск которого приурочен ко Дню всех влюблённых. Она примерила комплект весьма символичных цветов — красного и розового, который украшали бархатные сердечки. Изюминку образу добавляют длинные перчатки и головной убор — тоже в виде сердца. Коллекция уже доступна на сайте и будет стоит от 20 до 68 долларов, пишет Daily Mail.

Фигуру звезды и дизайн комплекта по достоинству оценили фанаты в "Инстаграме", которых у певицы 66,7 млн. Снимки в совокупности уже собрали шесть миллионов лайков, и девушка получила множество лестных комментариев. Однако некоторые пользователи посетовали на то, что этот пост не о выходе нового альбома, которого они уже давно ждут. Впрочем, как обычно.

Самая красивая женщина всех времён actuallychristina

Чертовски сексуальная ryandevee87