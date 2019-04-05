Рианна выложила фото в новом нижнем белье, но на него никто не обратил внимания

Хороший предприниматель всегда проверяет свою продукцию на себе — так решила и Рианна. Выпустив новую коллекцию нижнего белья, девушка занялась её продвижением, а именно — выложила фото в "Инстаграме", конечно же, выступив моделью.
Да только неувязочка вышла, мало кто заметил дизайнерское нижнее белье. Взгляды подписчиков певицы надёжно прилипли к её округлым формам. Но, как показала практика, нашлись сильные духом пользователи Сети, которые смогли оценить линейку Savage x Fenty, ведь, по информации СМИ, за первые 40 дней продаж Рианна заработала на своей коллекции около 100 млн долларов.
Ты самая горячая девушка на свете!
Пользователь "Инстаграма"
Так, теперь мне срочно нужно в магазин!
Пользователь "Инстаграма"
Просто богиня. Обожаю тебя за то, что ты делаешь для музыки и культуры в целом. Благодарочка!
Пользователь "Инстаграма"
Рианна наглядно показала, чем надо завоёвывать сердечки и в каком белье
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