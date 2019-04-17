Рианна разделась, показав свой новый бронзер, и теперь его захотели даже мужчины

В последнее время 31-летняя певица не устаёт радовать поклонников красивыми и сексуальными снимками. Да, сперва она продвигала в массы свою новую коллекцию нижнего белья, а теперь — бронзер. Но какая разница, что именно рекламирует Рианна, когда она делает это настолько стильно и сексуально?

Недавно известная певица и актриса представила миру свой новый косметический продукт — бронзер из линейки Fenty, выложив рекламный ролик и несколько фото. Под одним из них Рианна спросила, для чего обычно её фанаты используют бронзер: для контуринга или как румяна? А затем призналась, что сама наносит его всюду, даже на веки вместо теней, пишет Daily Mail.

Певица сообщила, что бронзер представлен в восьми оттенках, которые разработаны таким образом, что легко наносятся и растушёвываются, создавая эффект легкого загара. В комментариях поклонники тут же отметили, насколько эти оттенки идут Рианне и как девушка прекрасна на этих фото. Но нашлись и недовольные, но не косметикой.

Эй, Рианна, а ты знаешь, что с момента выхода твоего последнего альбома "Анти" прошло уже 1164 дня? Это даже больше, чем время ожидания самого "Анти". А ты обещала, что такого больше не повторится, так что Пользователь "Инстаграма"

Всё ещё жду того момента, когда она напишет: "Итак, мой новый альбом... Пользователь "Инстаграма"

Рианна выложила фото в новом нижнем белье, но на него никто не обратил внимания